Na krajowym rynku tuczników wciąż panuje delikatny trend wzrostowy. Ponad połowa ankietowanych punktów skupu zdecydowała się na niewielkie podwyżki. Stawki za klasę E w niektórych skupach zbliżają się do granicy 12 zł netto za kilogram.

Pomimo stagnacji cen na niemieckiej "dużej giełdzie", na krajowym rynku tuczników dochodzi do kolejnych podwyżek, choć nie są one zbyt duże. Ponad połowa ankietowanych punktów skupu tuczników w tym tygodniu zdecydowała się na niewielkie podwyżki (od 5 do 30 gr/kg).

Delikatne podwyżki cen skupu tuczników – ile za klasę E?

Aktualnie za kilogram tucznika w klasie E skupy płacą od 10,85 do 11,90 zł netto za kilogram, przy czym średnia cena ustaliła się na poziomie 11,58 zł netto za kilogram. To o sześć groszy więcej niż w zeszłym tygodniu.

Aktualne ceny skupu żywca wieprzowego

Nieco większe podwyżki odnotowano w przypadku tuczników w wadze żywej. W tym przypadku kilogram kosztuje średnio 9,15 zł, czyli o siedem groszy więcej niż w ubiegłym tygodniu. Ceny wahają się w granicach 8,50 - 9,80 zł netto za kilogram.

Weszliśmy w okres wysokich temperatur ograniczających podaż żywca