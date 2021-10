Ceny tuczników pozostają w stagnacji. Widać światełko w tunelu?

Ostatnie dni nie przyniosły praktycznie żadnej zmiany cen tuczników. Wciąż pozostają one na dramatycznie niskim poziomie. Niemniej na horyzoncie pojawiają się pierwsze symptomy możliwej poprawy koniunktury.

Jak wynika z naszej sondy ceny tuczników nie uległy w ciągu minionych siedmiu dni praktycznie żadnej zmianie. Za półtusze w klasie E krajowe skupy oferują rolnikom obecnie średnio 5,22 zł netto za kilogram, czyli o symboliczny jeden grosz więcej niż tydzień temu. Ceny wahają się w granicach 5,00 - 5,55 zł netto za kilogram.

Nie zmieniły się również ceny żywca: średnia cena skupu wynosi obecnie 4,07 zł netto, czyli również o jeden grosz więcej niż tydzień temu. Stawki za tuczniki w wadze żywej wahają się obecnie w granicach 3,80 - 4,50 zł netto za kilogram.

Przy tak niskim poziomie cen skupu tuczników producenci już dawno zapomnieli o opłacalności produkcji. Dziś co najwyżej walczą o redukcję strat poniesionych w związku z prowadzoną działalnością. Jednak jak czytamy najnowszym komunikacie "POLPIG-u" istnieją pewne szanse na odbudowę poziomu cen tuczników:

"Ze wzrostem pogłowia w Chinach gwałtownie wzrosła produkcja wieprzowiny w Państwie Środka w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. (+38% r/r) – informują chińskie źródła rządowe. Analizy miesięczne wskazują jednak na zwiększoną likwidację stad loch w ostatnim okresie, co jest odzwierciedleniem braku opłacalności produkcji. We wrześniu br. liczba loch spadła w stosunku do czerwca 2021 o 1,1 mln (-2,3%), co prawdopodobnie doprowadzi do wysokiego importu wieprzowiny w 2022 roku" - czytamy w analizie związku.

Niestety światełko które pojawia się na horyzoncie póki co jest bardzo blade. Z jednej strony wciąż nie mamy pewności jak zareagują rynki, z drugiej zaś, ewentualne odbicie cen może nastąpić dopiero na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. W momencie gdy już dziś obserwujemy masową likwidację produkcji, wielu producentów nie jest w stanie kolejne miesiące ponosić straty na produkcji.

Więcej na temat bieżącej sytuacji na rynku trzody chlewnej rozmawiać będziemy już 3 listopada podczas konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie". Zgłoś swój udział w wydarzeniu!