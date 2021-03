Ceny tuczników szybują w górę! Są powody do zadowolenia

Z rynku tuczników znów wieje optymizmem. Ostatni tydzień sprawił, że ceny żywca wieprzowego podskoczyły do naprawdę zadowalającego poziomu.

Patrząc na obecną sytuację na rynku tuczników z pewnością są powody do zadowolenia. W ciągu kilku tygodni sytuacja obróciła się o 180 stopni: jeszcze na początku lutego cała branża borykała się z kryzysem, dziś do rekordów cenowych jeszcze daleko, niemniej można już zarabiać na produkcji tuczników.

Jak wynika z naszej redakcyjnej sondy tuczniki w wadze bitej ciepłej kosztują obecnie średnio 6,74 zł netto za kilogram. W niektórych skupach wartość ta przekroczyła symboliczną granicę 7 zł. Ceny mieszczą się w zakresie 6,00 - 7, 05 zł netto za kilogram. W porównaniu z ubiegłym tygodniem ceny podskoczyły o blisko 30 groszy.

Porównywalny wzrost cen odnotowaliśmy w przypadku świń w wadze żywej. Kilogram żywca kosztuje obecnie średnio 5,28 zł netto, czyli o 25 groszy więcej niż tydzień temu. Ceny wahają się w granicach 4,90 - 5,90 zł netto za kilogram.

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że rynek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i czekają nas następne podwyżki. Za tym faktem przemawia chociaż piątkowa sesja niemieckiej "małej giełdy" ISN. Zakończyła się ona wzrostem cen o 0,04 euro. Z drugiej strony z krajowych skupów docierają do nas sygnały o tym, że po czasowych trudnościach z nabyciem tuczników sytuacja zaczyna powracać do normy, co oznaczałoby, że rynek zmierza w kierunku równowagi. Wiele wyjaśni się, po jutrzejszej sesji niemieckiej giełdy VEZG.