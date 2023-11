Stagnacja na niemieckim rynku tuczników trwa w najlepsze. Wczorajsza sesja dużej giełdy nie przyniosła zmiany rekomendowanej stawki skupu tuczników.

Oznacza to, że przynajmniej do najbliższej środy (8.11) w Niemczech obowiązywała będzie rekomendowana stawka na poziomie 2,10 euro za kilogram. Podczas sesji rozpatrywano tylko jeden zakres cenowy (wspomniane 2,10 euro/kg), co nie zwiastuje możliwych wzrostów cen w najbliższym czasie.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z dziś - 1 EUR = 4,45 PLN) niemiecka stawka wynosi obecnie 9,35 zł/kg, czyli o 5 groszy mniej niż przed tygodniem. Różnica w cenie wynika z taniejącego euro.

Ceny tuczników w Polsce

Ostatni tydzień przyniósł stabilizację cen na krajowym rynku żywca wieprzowego. Na początku tygodnia żywiec wieprzowy wyceniano przeciętnie na 7,35 zł netto za kilogram, zaś tuczniki w klasie E kosztowały średnio 9,35 zł netto za kilogram. Stawki te były niemal identyczne jak we wcześniejszym notowaniu.

Ceny tuczników wzrosną?

Niewykluczone jednak, by najbliższe tygodnie przyniosły pewne odbicie cen. Jak wskazują eksperci powoli zbliża się czas, w którym zakłady mięsne rozpoczną pozyskiwanie surowca na potrzeby świąt Bożego Narodzenia. Ze względu na wysokie koszty energii wiele z podmiotów nie posiada wystarczających zapasów wieprzowiny, stąd też możliwy jest wzrost popytu na surowiec.