Na niemieckiej giełdzie VEZG ceny tuczników po raz kolejny zostały podtrzymane. Ostatnie zmiany na dużym parkiecie obserwowaliśmy blisko miesiąc temu.

Choć w ostatnim tygodniu na rynku tucznika pojawiło się pewne ożywienie (po raz pierwszy od blisko dwóch miesięcy na giełdzie ISW odnotowano jakąkolwiek sprzedaż), to zarówno wtorkowe notowanie małej giełdy, jak i wczorajsza sesja giełdy VEZG nie potwierdziła sygnałów ożywienia.

Ceny niemieckie bez zmian

Zakończyła się ona bowiem wynikiem ustalonym blisko miesiąc temu - 2,10 euro za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. Powyższa stawka była zresztą jedyną rozpatrywaną podczas wczorajszej aukcji.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z wczoraj - 1 EUR=4,46 PLN), niemiecka rekomendowana cena tuczników wynosi obecnie 9,37 zł/kg, wobec 9,35 zł/kg przed tygodniem. Symboliczna różnica w cenie wynika z delikatnej zmiany kursu euro.

Ceny tuczników w Polsce stabilne

Stabilizację odnotowujemy także na rynku krajowym. Według danych z początku tygodnia ceny tuczników w klasie E wynosiły średnio 9,35 zł netto za kilogram, żywiec wyceniano zaś przeciętnie na 7,40 zł netto za kilogram.

Będą podwyżki cen tuczników?

Pomimo obecnej stabilizacji eksperci wskazują na to, że najbliższe tygodnie mogą przynieść pewne ożywienie na rynku tuczników. Wszystko za sprawą zbliżającego się powoli okresu przedświątecznego, kiedy to zapotrzebowanie na żywiec wyraźnie rośnie. Co więcej, ze względu na wysokie ceny energii chłodnie wielu zakładów są obecnie puste, przez co wspomniany efekt sezonowy może być nieco wyższy niż zwykle.

Pojawiają się jednak również sprzeczne opinie, mówiące o tym, że do końca roku ceny żywca pozostaną raczej w trendzie spadkowym.

Więcej na temat rynku trzody powiemy podczas tegorocznej edycji konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbędzie się już w najbliższy wtorek w Warszawie. Zostały ostatnie dni na rejestrację, już dziś zgłoś swój udział w wydarzeniu!