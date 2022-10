Według prognoz analityków banku PKO BP, sytuacja na rynku trzody wydaje się stabilna i póki co nie grozi nam raczej załamanie koniunktury.

Jak czytamy w analizie banku PKO BP, rok 2022 przyniósł wyraźne spadki w produkcji wieprzowiny w UE, będące konsekwencją utrzymującej się do pierwszej połowy tego roku dekoniunktury na unijnym rynku (spadek popytu na rynku Chin i wysokie ceny pasz). Komisja Europejska oczekuje, że produkcja mięsa wieprzowego w UE w 2022 zmaleje o 5%, a w 2023 spadek wyniesie 0,7%. W połowie 2022 (za Eurostat) pogłowie trzody chlewnej zmalało w ujęciu rocznym u większości najważniejszych producentów wieprzowiny w UE, w tym najbardziej, bo o 12,9proc. w Polsce. Po raz pierwszy w ostatnich 70 latach pogłowie ukształtowało się na poziomie mniejszym niż 10 mln szt. Drugim krajem pod względem tempa spadku pogłowia były Niemcy (-9,6 proc.) które, podobnie jak Polska, zmagają się z problemem ASF. Hiszpania (największy producent w UE) była jedynym ważnym producentem, który odnotował wzrost pogłowia trzody chlewnej (+0,5%), niemniej tempo wzrostu było zdecydowanie niższe niż w kilku poprzednich latach.

Ceny pasz drenują kieszeń hodowców

W Polsce odnotowano kolejny, bardzo silny spadek pogłowia loch, o 17,5 proc. w ujęciu rocznym wobec -19,7 proc. na koniec 2021. Wskazuje on na możliwość utrzymania znaczących obniżek krajowej produkcji żywca wieprzowego w perspektywie kilkumiesięcznej. Spadek podaży tylko częściowo może być hamowany poprawą opłacalności produkcji żywca. Mimo, że relacja ceny skupu trzody do ceny mieszanki pełnoporcjowej w sierpniu osiągnęła poziom o 3,3 proc. wyższy niż przed rokiem, to wciąż była znacząco niższa w por. do średniej wieloletniej. Wysokie ceny pasz są w dalszym ciągu dużym obciążeniem dla producentów trzody, a presję po stronie kosztowej silnie zwiększają rosnące koszty zużycia energii.

Eksport spada i będzie spadał

Z danych Eurostatu wynika, że unijny eksport mięsa wieprzowego w drugim kwartale tego roku zmalał o 27proc. w ujęciu rocznym po spadku o 33% pierwszym kwartale. Prawdopodobnie dane handlowe w drugiej połowie roku również wskażą na ubytek sprzedaży zagranicznej, ale mniejszy, z uwagi na zmniejszoną bazę statystyczną. Według prognoz KE w 2022 łączny spadek eksportu wieprzowiny wyniesie 17 proc., a w 2023 tempo spadku wyhamuje do 3 proc.

Rekordowe ceny żywca

Z danych MRiRW wynika, że przeciętna cena skupu trzody chlewnej we wrześniu tego roku osiągnęła poziom 7,81 zł/kg, co oznaczało wzrost o 77% rok do roku. Co więcej, na rynku niemieckim na początku września odnotowano skok notowań do rekordowego poziomu 2,10 EUR/kg. Mimo iż koniec miesiąca przyniósł korektę cen do 2,00 EUR/kg, to częściowo wpisującą się w sezonowe zmiany notowań na rynku żywca.

Jakie prognozy na przyszłość?

Z uwagi na utrzymujący się spadek podaży wieprzowiny, wspierany rosnącym poziomem kosztów produkcji, można oczekiwać, że pomimo sezonowych wahań, wysoki poziom cen trzody chlewnej utrzyma się co najmniej do połowy 2023. Czynnikiem hamującym wzrosty będą narastające bariery popytowe związane z ryzykiem recesji i spadkiem dochodów rozporządzalnych konsumentów (wysoka inflacja). Analitycy banku oczekują, że przeciętna cena trzody chlewnej w pierwszej połowie 2023 roku będzie wyższa o 20-30% w ujęciu rocznym wobec wzrostu o 63-67% w drugiej połowie 2022 roku i o 41-43 proc. wyższa niż w całym 2022.