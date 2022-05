Ceny warchlaków krajowych i importowanych nie uległy większym zmianom. Nasi rozmówcy informują jednak o nieco zwiększonym zainteresowaniu warchlakami. Zdaniem niektórych powoli w tunelu pojawia się światełko.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków utrzymała ceny z poprzedniego tygodnia.

Nastroje na rynku warchlaków

W tym tygodniu nastroje na rynku warchlaków są nieco lepsze, choć niektórzy z naszych rozmówcy podkreślają utrzymujący się niski popyt.

– W zasadzie nie ma nowych telefonów i trwa to już od około 6-8 tygodni. Na szczęście opieram się głównie na stałych odbiorcach i nie mam większych problemów ze zbytem, ponieważ kontynuują oni swoją produkcję. Coraz większym problemem staje się to, że niestety nie mają już zboża i zaczynają zamawiać mniejsze partie, ponieważ na partie dotychczasowej wielkości nie wystarczyłoby im zbóż do żniw, które też nie zapowiadają się najlepiej z powodu suszy – mówi Grzegorz Fik.

Jak dodaje Fik, sytuacja może ulec zmianie, jeśli zmienią się ceny tuczników, na co, zdaniem naszego rozmówcy, pojawia się pewna nadzieja.

– Powoli pojawia się światełko w tunelu, ponieważ zakłady mięsne, które do tej pory dzwoniły w sprawie tuczników, ale nie chciały podnosić cen, w ostatnim tygodniu były już skłonne do negocjacji cen i rzeczywiście chcą tuczniki na już, więc może się coś zmieni na plus. Wtedy też rozwiąże się sprawa z warchlakami, ponieważ niedługo będą żniwa i ci, który mają puste chlewnie, będą mieli zboże oraz zobaczą, że cena tuczników jest dobra, co może ich skłonić do zakupu warchlaków. Gorzej będzie jeśli tuczniki nie podrożeją a rolnicy mając zboże stwierdzą, że zamiast zajmować się świniami wolą sprzedać zboże, bo to, że ceny zboża będą wysokie jest pewne – tłumaczy.

Z kolei Jakub Napierała zaznacza, że w ostatnim tygodniu liczba telefonów w sprawie warchlaków wzrosła. Jak informuje hodowca, największe zainteresowanie dotyczy zakupu warchlaków za 2-3 tygodnie.

– Jeszcze większe ożywienie dotyczy telefonów z pytaniami o tuczniki. Dzwonią zakłady, które od dziesięciu lat nie dzwoniły, ale z drugiej strony płacić nie chcą. Nikt nie wie jak się rozwinie sytuacja. Na razie jasne jest, że tuczników brakuje, w Stanach cena za E wynosi 12 zł, Duńczycy zamykają cykle i bankrutują na potęgę, Niemcy też redukują stada. Z kolei Hiszpania ma bardzo dużą nadprodukcję. W Europie pogłowie musi być o 30 proc. niższe, żeby sytuacja się unormowała, co jeszcze potrwa – zaznaczył Napierała.

Zaś Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, podkreśla, że tuczników na polskim rynku nadal dramatycznie brakuje, w związku z czym zakłady położone bliżej zachodniej granicy mogą nadrabiać importem a te położone dalej są zmuszone do podwyżek cen tuczników.

– Zakłady nieoficjalnie podnoszą ceny od 10 do 30 gorszy, co utwierdza nas w przekonaniu, że tuczników na polskim rynku brakuje. Zwierząt na rynku będzie coraz mniej, więc ich cena powinna rosnąć, szczególnie że zbliża się sezon letni, więc ze względu na zwiększone zapotrzebowanie ceny wieprzowiny powinny pójść w górę. Sądzę, że jak ceny tuczników zaczną rosnąć, to będą to skokowe podwyżki, nie po 3 centy, tylko po 15 czy 20. A kiedy? Może w pierwszej połowie czerwca, może nieco później, trudno oszacować. Jak ruszą ceny tuczników, to hodowcy z pustymi chlewniami wpadną na pomysł masowych wstawień a wtedy i warchlaki podrożeją. Więksi gracze wciąż wstawiają. Niektórzy też uważają, że warto iść pod prąd i tuczyć przy drogich paszach, ponieważ niewielu się na to zdecyduje, dzięki czemu ci, którzy wstawiają korzystając z niskiej ceny warchlaków, ostatecznie zarobią – mówił Bilski.

Po ile warchlaki krajowe (27.05.2022)?

W tym tygodniu większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji postanowiła utrzymać ceny z poprzedniego tygodnia.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 226 zł/szt. netto, tj. o 4 zł/szt. netto mniej niż przed tygodniem. Ich ceny minimalnie osiągają 200 zł/szt. netto, zaś maksymalne 280 zł/szt. netto.

W przypadku krajowych warchlaków w masie 30 kg średnia cena wynosi 279 zł/szt. netto, tj. o 3 zł/szt. mniej niż tydzień temu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 260 - 315 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 27.05.2022

Ceny warchlaków importowanych (27.05.2022)?

Wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków importowanych postanowiły utrzymać ceny z poprzedniego tygodnia.

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 250 zł/szt. netto, tj. o 1 zł/szt. więcej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 180 do 300 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 27.05.2022

