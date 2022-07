Ceny warchlaków krajowych i importowanych nie uległy w tym tygodniu większym korektom. Nasi rozmówcy spodziewają się, że w najbliższym czasie sytuacja nie ulegnie istotnym zmianom.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków zdecydowała się na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia. Nieliczne korekty dotyczyły zarówno podwyżek, jak i obniżek.

Prognozy dla rynku warchlaków

Jak stwierdzają nasi rozmówcy, sytuacja na rynku warchlaków w najbliższym czasie nie powinna ulegać większym zmianom.

– Myślę, że na razie nic znaczącego się nie wydarzy - ani w jedną, ani w drugą stronę. Na rynku nie ma optymizmu. Część hodowców ma tylko nadzieję, że przy własnych zbożach uda im się wyjść na jakiś plus. Tak jeszcze się łudzą, ale reszta straciła nadzieję – poinformował nas Jakub Napierała.

Jak zaznaczył Napierała, nadzieję jest dość łatwo stracić, gdyż sytuacji nie poprawia również szalejący w Polsce ASF. Gospodarstwo Napierały znalazło się niedawno w różowej strefie, ze względu na znalezienie chorych dzików w odległości 30 i 35 km od gospodarstwa, jak stwierdza nasz rozmówca.

– Oba dziki znajdowały się w różowych strefach, moje gospodarstwo było w niebieskiej, ale połączyli te dwa punkty i już jestem w różowej. Nic się nie wydarzyło w mojej wsi czy powiecie a jednak jestem w różowej strefie i moje świnie od razu są nieco „gorsze” – tłumaczy Napierała.

Również w ocenie Remigiusza Bilskiego, kierownika regionalnego ds. sprzedaży z PH Konrad, na razie sytuacja na rynku tuczników oraz warchlaków powinna być stabilna.

– W kraju doszło do pewnych podwyżek na rynku żywca wieprzowego. Wcześniej otrzymywaliśmy ok. 8,90 zł/kg wbc, teraz zaś możemy mówić o cenie 9,0-9,1 zł/kg wbc, więc te podwyżki są, ale spowodowane są jedynie falą upałów i wynikającymi z niej ograniczeniami w przewozie zwierząt. Pokazuje to jak silnie jesteśmy uzależnieni od rynku niemieckiego. Zawirowania w dostępności powodują, że nasze zakłady od razu zaczynają szukać tuczników. Aczkolwiek podkreślają, że choć są w stanie dopłacić 10-15 gorszy, to nie mają aż tak dużych potrzeb i mogą nie bić, ponieważ konsumpcja mięsa maleje i nie mają zbytu na mięso – mówi Bilski.

– Na razie na rynku trzody powinno być stabilnie. Nie przewidujemy żadnych zamian zarówno na rynku tuczników, jak i warchlaków. Aczkolwiek jak tylko warunki się poprawią i upały zelżeją, to transport zostanie wznowiony i żywiec z Niemiec i Holandii popłynie szerokim strumieniem, więc cena tuczników na polskim rynku będzie miała większe szanse na spadki niż podwyżki – dodaje Bilski.

Z kolei Grzegorz Fik podkreśla, że wnioski płynące z obserwacji pewnych zmian na rynku trzody mogą być zwodnicze.

– Niedawno polskie zakłady obniżyły ceny skupu tuczników o 15-20 gorszy, pomimo stałej ceny na niemieckiej giełdzie, teraz zaś podniosły je o 25-30 gorszy. Jest to pozytywny sygnał z rynku, jednak jedyny. Dodatkowo pamiętajmy, że mieliśmy już wiele takich niewielkich pozytywnych sygnałów, po których sytuacja nagle rozwijała się zupełnie odwrotnie niż można było oczekiwać – mówi Grzegorz Fik. – Nie widać znacznego wzrostu zainteresowania zakupem warchlaków. Utrzymuje się stały, choć niewielki popyt, oparty głównie na stałych odbiorcach – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (22.07.2022)?

Po raz kolejny niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji postanowiły utrzymać ceny z poprzedniego tygodnia.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 238 zł/szt. netto, tj. bez zmian w porównaniu z zeszłym tygodniem. Ceny minimalnie warchlaków w tej masie osiągają 210 zł/szt. netto, zaś maksymalne 280 zł/szt. netto.

Z kolei warchlaki krajowe ważące 30 kg kosztują średnio 283 zł/szt. netto, tj. o 1 zł/szt. netto mniej niż w ubiegłym tygodniu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 260 - 315 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 22.07.2022, farmer.pl

Ceny warchlaków importowanych (22.07.2022)?

Również w przypadku punktów sprzedaży warchlaków importowanych większość ankietowanych punktów zdecydowała się na utrzymanie cen z ubiegłego tygodnia. Nieliczne zmiany obejmowały zarówno podwyżki, jak i obniżki.

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 267 zł/szt. netto, tj. bez zmian w porównaniu z poprzednim tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 213 do 320 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 22.07.2022, farmer.pl

