Ceny warchlaków nie uległy w tym tygodniu zmianie. Niestety inaczej wygląda sprawa z nastrojami wśród producentów. Hodowcy są zmęczeni rosnącymi kosztami produkcji.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków zdecydowały się w tym tygodniu na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia.

Nastroje na rynku warchlaków

Aktualne nastroje na rynku warchlaków nie należą do pozytywnych.

– Na razie raczej nic się nie zmieni na lepsze. Byleby nie zmieniło się na gorsze, bo nastroje są coraz gorsze. Zboża miały tanieć, co byłoby dla nas dobre. Żeby przy tych cenach produkcja warchlaków była opłacalna, to musiałyby być one tańsze. Ale już przestały tanieć i słyszy się, że taniej już nie będzie i może być już tylko drożej – mówi Karol Łakomy. – Wszystko rozbija się o cenę zbóż i pasz. Tuczarze nie chcą wstawiać, ponieważ widzą jaka jest sytuacja i potrafią liczyć. Dodatkowo cały rok być dość ciężki.

Jak stwierdza Łakomy, cena warchlaków ogólnie nie jest zła, ale koszty produkcji bardzo wzrosły. Koszt wyprodukowania warchlaka 30 kg to obecnie około 250 zł, jak dodaje.

– Jesteśmy teraz w czerwonej strefie, więc walczymy o to, żeby chociaż nie dokładać. O zyskach nie ma nawet mowy, podobnie jak o perspektywie rozwoju czy inwestycjach – zaznacza nasz rozmówca.

W podobnym nastroju jest również Jakub Napierała, który podeślą, że przez ostatni tydzień doszło do wielu niekorzystnych zmian.

– Popyt się zmniejszył. Nastroje uległy pogorszeniu. W międzyczasie ceny tuczników spadły o 20 groszy, cena energii wzrosła o ok. 100 proc, podobnie jak koszt ogrzewania. Wzrosły również stopy procentowe, a więc i raty kredytów. Tyle się przez ostatni tydzień wydarzyło. Do tego trzeba dodać zmianę kursu dolara, przez którą soja podrożeje. Właściwie wszystko drożeje - fosforany kosztują już 11,50 zł/kg, a mleko w proszku zdrożało o 100 proc. – mówił Napierała.

Zaś Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, stwierdza, że ceny pasz pozostaną wysokie w perspektywie następnych 2-3 lat.

– Po wybuchu ASF w Niemczech nieco zakotłowało się na tym rynku. Pojawiła się duża presja cenowa ze strony handlu detalicznego i każdy pretekst do obniżania cen jest bezwzględnie wykorzystywany. Tworzone są pozory, że nie ma konsumpcji. W Polsce pojawiły się znowu elementy w dumpingowych cenach. Ponadto sprzedaż tucznika od ręki nie jest możliwa, a tucznik idący na sprzedaż pochodzi z najdroższego warchlaka, więc tuczarze dokładają do biznesu. Optymiści mówią, że sytuacja poprawi się jesienią, ale nikt nie wie czy to prawda. Na pewno hodowla będzie dalej redukowana, szczególnie że zboża raczej nie będą tanie. Teraz nieco staniały, ale w dalszej perspektywie można spodziewać się, że pasze będą drogie, i to nie do końca roku, tylko przez następne 2-3 lata. Myślę, że pogłowie spadnie w końcu na tyle, że w Europie nie będzie nadwyżki mięsa i w końcu sytuacja się unormuje – stwierdza Bilski.

Po ile warchlaki krajowe (08.07.2022)?

W tym tygodniu wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji postanowiły utrzymać ceny z poprzedniego tygodnia.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 241 zł/szt. netto. Ich ceny minimalnie osiągają 220 zł/szt. netto, zaś maksymalne 280 zł/szt. netto.

Z kolei warchlaki krajowe w masie 30 kg kosztują średnio 285 zł/szt. netto. Ich ceny mieszczą się w zakresie 250 - 315 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 08.07.2022, farmer.pl

Ceny warchlaków importowanych (08.07.2022)?

Również w przypadku punktów sprzedaży warchlaków importowanych wszystkie ankietowane punkty zdecydowały się na utrzymanie cen z ubiegłego tygodnia.

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 267 zł/szt. netto, tj. bez zmian w porównaniu z poprzednim tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 213 do 320 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 08.07.2022, farmer.pl

