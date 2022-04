Ceny warchlaków bez zmian. Jak długo potrwa stagnacja?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, w cennikach za warchlaki nie pojawiło się zbyt wiele zmian. Zdaniem naszych rozmówców w najbliższym czasie na rynku warchlaka panować będzie stagnacja. Jak długo potrwa?

W tym tygodniu w cennikach za warchlaki krajowe i importowane zaszło niewiele zmian. Niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków zdecydowały się na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia.

Prognozy dla rynku warchlaków

Zdaniem naszych rozmówców ceny warchlaków będą utrzymywały się na stałym poziomie aż do czasu wzrostu cen tuczników.

– Moim zdaniem ceny warchlaków wzrosną, ale musimy poczekać na podwyżki cen tuczników. Nie zakładam możliwości spadków cen, ponieważ wtedy już raczej świń w Polsce nie będzie. Nie przy tych kosztach środków do produkcji zwierzęcej – mówi Grzegorz Fik. – Do wzrostu cen warchlaków niezbędna byłaby podwyżka cen tuczników o 50-70 gr/kg, ponieważ tuczarze wystraszyli się tych braków podwyżek na polskim rynku, które miały miejsce pomimo podwyżek na rynku niemieckim, i po prostu wstrzymują się z zakupami analizując dokładnie sytuację. Dodatkowo wiele osób nie ma pewności czy kupując paszę z zakupu otrzyma zamówiony towar, ponieważ firmy paszowe zastrzegają sobie możliwość niedostarczenia paszy – dodaje.

Podobnego zdania jest kolejny z naszych rozmówców, który podkreśla, że ceny warchlaków będą reagowały odpowiednio do zmian na rynku warchlaków, jednak nie powinny odnotować większych spadków, ponieważ producenci warchlaków ledwo wyszli na zero i nie stać ich na ponowne dokładanie do produkcji.

Również Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, zaznacza, że do wzrostu cen warchlaków niezbędne będą podwyżki cen tuczników o 10-20 eurocentów.

– W tym tygodniu warchlaki sprzedają się lepiej niż w poprzednim. Delikatny spadek cen jest spowodowany ustabilizowaniem się kuru euro oraz pojawieniem się pewnej ilości towaru z wolnego rynku, który ma niższy indeks bonusowy. Na rynku tucznika widać pewien przestój, aczkolwiek na wczorajszą niemiecką giełdę, która przyniosła plus 3 eurocenty, nasze ubojnie zareagowały podwyżką cen o średnio 10-15 gorszy, co sygnalizuje, że nie ma nadmiaru tucznika na rynku. Rynek zgodnie prognozuje, że kolejne podwyżki cen tuczników to tylko kwestia czasu i w ciągu 2-3 tygodni ceny znowu zaczną rosnąć. Na razie wykorzystywany jest zapas mrożonego mięsa, które pochodzi z wcześniejszych zakupów w niższej cenie. Dopiero jak się ono skończy, to na rynku pojawi się impuls do dalszych podwyżek cen wieprzowiny. Według Niemców, aby zrównoważyć wzrost kosztów żywienia cena tucznika powinna wynosić 2,4-2,6 euro/kg. Zdaniem wielu jest to bardzo realny scenariusz – stwierdza Bilski. – Moim zdaniem w cennikach za warchlaki nastąpi chwilowa stabilizacja, ponieważ producenci nie mają pola do podwyżek, m.in. przez wygórowane ceny żywienia i niewiadomie na rynku pasz. Dopiero wzrosty cen tucznika o 10-20 eurocentów wpłyną na popyt na warchlaki i dadzą szansę na podwyżki ich cen. Zapasy zbóż w gospodarstwach się kończą i wiele z nich wstrzymuje produkcję do żniw, żeby zobaczyć jakie zmiany przyniosą, jakie będą ceny, dlatego też popyt na warchlaki będzie w najbliższym czasie umiarkowany – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (01.04.2022)?

W tym tygodniu wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji postanowiły utrzymać ceny z poprzedniego tygodnia.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 287 zł/szt. netto. Ich ceny minimalnie osiągają 250 zł/szt. netto, zaś maksymalne 320 zł/szt. netto.

W przypadku krajowych warchlaków w masie 30 kg średnia cena wynosi 354 zł/szt. netto. Ich ceny mieszczą się w zakresie 330 - 375 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków importowanych (01.04.2022)?

W przypadku warchlaków importowanych niemal wszystkie punkty sprzedaży postanowiły utrzymać ceny z poprzedniego tygodnia. Pojawiło się również kilka obniżek.

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 349 zł/szt. netto, tj. o 4 zł/szt. mniej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 280 do 392 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

