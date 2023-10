Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków krajowych i importowanych podtrzymały ceny z ubiegłego tygodnia. Pojawiła się także jedna obniżka (o 10 zł/szt.) oraz jedna podwyżka (o 10 zł/szt.).

Jakub Dorożyński, specjalista ds. sprzedaży z PH Konrad, zaznacza, że w najbliższym czasie możliwa jest stabilizacja cen warchlaków.

– Ceny warchlaków kontraktowych i wolnorynkowych w Danii nie są tak rozbieżne. Podaż nadal jest dość duża, ale widoczne jest ożywienie i warchlaki lepiej się sprzedają, gdyż sprzedaż tuczników wypadnie już po okresie noworocznej stagnacji. Ponadto producenci zwracają uwagę na fakt, że obecnie warchlaki są wciąż dość tanie, więc rynek warchlaków się nieco rozkręcił. Nie znaczy to jednak, że należy się spodziewać podwyżek. Nie sądzę, aby w przeciągu tygodnia lub dwóch doszło do podwyżek na duńskiej giełdzie. Ten moment może przyjść nieco później, w drugiej połowie listopada – mówi Dorożyński. – Na rynku tuczników widoczna jest pewna stagnacja. Zmiana kursu euro spowodowało, że wzrósł import tuczników. Z drugiej strony nie ma zbyt dużo tuczników na lokalnym rynku co powoduje, że ceny nie są obniżane – dodaje.