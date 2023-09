Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków krajowych i importowanych nie zdecydowała się na zmiany stawek. Nieliczne korekty obejmowały zarówno podwyżki (od 5 do 15 zł/szt.), jak i obniżki (od 10 do 20 zł/szt.).

Jakub Dorożyński, specjalista ds. sprzedaży z PH Konrad, wspomina o możliwych zmianach na rynku warchlaków w nieodległej przyszłości.

– Niemiecka giełda tuczników pozostała bez zmian, jednak ceny tuczników w Polsce nieco wzrosły. Ta niecodzienna sytuacja wynika w dużej mierze ze zmiany kursu euro, która ograniczyła opłacalność importu mięsa zza granicy. W związku z tym zakłady zwiększyły zainteresowanie zakupem żywca, co wpłynęło pozytywnie na ceny. Zamiany nie są duże, jednak widać delikatny wzrost – podkreśla Dorożyński. – Zmiana kursu euro wpłynęła także na ceny warchlaków. Obecnie różnica wynikająca z kursu euro to ok. 20 zł/szt. Wciąż jednak utrzymuje się bardzo wysokie zainteresowanie zakupem warchlaków, co sprawa, że ceny ulegają zmianom pozagiełdowym. Sądzę, że sytuacja ta potrwa jeszcze tydzień lub dwa, po czym zainteresowanie nieco osłabnie, ze względu na mało atrakcyjny okres sprzedaży tuczników z tych wstawień. Spadek popytu może spowodować obniżkę cen wolnorynkowych, nie sądzę zaś, aby cena giełdowa miała spaść – dodaje.