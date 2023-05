W cennikach za warchlaki krajowe i importowane w tym tygodniu pojawiło się niewiele zmian. W ocenie naszych rozmówców stagnacja utrzyma się do czasu podwyżek cen tuczników.

Ceny za warchlaki krajowe i importowane wciąż w trendzie bocznym

Dalszy rozwój sytuacji na rynku warchlaków będzie uzależniony od impulsów z ryku tuczników

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków zdecydowały się na podtrzymanie cen. Pojawiły się także nieliczne podwyżki (od 10 do 20 zł/szt.).

Prognozy dla rynku warchlaków

W tym tygodniu nasi rozmówcy podkreślają, że ceny warchlaków pozostaną na obecnym poziomie do czasu pozytywnych zmian na rynku tuczników.

– Ceny warchlaków będą uzależnione od zmian na rynku tuczników. Jeśli stawki za tuczniki wzrosną, to i warchlaki podrożeją, choć klienci zbliżają się już do granicy, jeśli chodzi o wysokość stawek za zwierzęta do tuczu – mówi Maciej Migała.

Inny z naszych rozmówców zaznacza, że choć nie można narzekać na popyt, to należy być ostrożnym z dalszymi podwyżkami.

– Na razie ceny tuczników na krajowym rynku spadają, ale sądzę, że jest to spowodowane mniejszą liczbą dni ubojowych, przez którą zapotrzebowanie na tuczniki jest obecnie niższe o ok. 40 proc. Mieliśmy w Polsce najwyższe ceny w Europie, więc teraz zakłady wykorzystują okazję do obniżenia cen, ale można usłyszeć, że jak od przyszłego tygodnia uboje wrócą do zwykłego poziomu, to po ok. 7-8 dniach znowu zacznie brakować żywca na rynku – tłumaczy Bilski. – Wszyscy w Europie wyczekują słonecznej pogody, która rozkręciłaby gastronomie na świeżym powietrzu oraz sezon grillowy, co dałoby impuls do dalszego wzrostu cen mięsa. Choć kolejny tydzień szykuje się deszczowy, co może zostać wykorzystane jako pretekst do odłożenia podwyżek. Z drugiej strony mięso przed majówką zostało w wielu sklepach wyprzedane, a zapasów praktycznie nie ma, więc sądzę, że za tydzień lub półtora ceny znowu odbiją w górę – dodaje.

– Część hodowców nie sprzedała tuczników w terminie, więc są pewne opóźnienia ze wstawieniami, ale nie ma problemów ze sprzedażą warchlaków. Duńczycy nie narzekają na brak ofert. Zapotrzebowanie utrzymuje się na wysokim poziomie, zaś dostępność na niskim, więc nie widzę przesłanek do obniżek cen warchlaków, wręcz przeciwnie. Jeśli potwierdzą się przewidywania, zgodnie z którymi w czerwcu ceny tuczników w Niemczech mają wzrosnąć o 15-20 eurocentów, to warchlaki mogą jeszcze podrożeć – mówi Bilski.

Po ile warchlaki krajowe (05.05.2023)?

Zdecydowana większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji zdecydowała się podtrzymanie cen. Pojawiły się również sporadyczne podwyżki (od 10 do 20 zł/szt.).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 449 zł/szt. netto, tj. o 5 zł/szt. netto więcej niż w poprzednim tygodniu. Ceny minimalnie warchlaków w tej masie osiągają 410 zł/szt. netto, zaś maksymalne 520 zł/szt. netto.

Z kolei warchlaki krajowe ważące 30 kg kosztują średnio 550 zł/szt. netto, tj. bez zmian w stosunku do poprzedniego tygodnia. Ich ceny mieszczą się w zakresie 530 – 570 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 05.05.2023, farmer.pl

Jakie ceny warchlaków importowanych (05.05.2023)?

W przypadku warchlaków importowanych niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży zdecydowały się na podtrzymanie cen. Pojawiła się także jedna podwyżka (20 zł/szt. netto).

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 557 zł/szt. netto, tj. 1 zł/szt. netto więcej niż w poprzednim tygodniu. Ich ceny wahają się w zakresie od 512 do 605 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 05.05.2023, farmer.pl

