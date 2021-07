Ceny warchlaków krajowych i importowanych – zmiany na horyzoncie?

W cennikach za warchlaki krajowe i importowane nadal widoczne są spadki, jednak coraz więcej punktów sprzedaży decyduje się na utrzymanie cen.

Na rynku warchlaków utrzymuje się trend spadkowy. Jednak coraz więcej punktów sprzedaży warchlaków krajowych i importowanych decyduje się na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia.

Prognozy dla rynku warchlaków

Jednak pomimo mniejszej ilości korekt na minus nasi rozmówcy podkreślają niepewność na rynku.

– Dochodzimy powoli do granicy opłacalności. Wszystkie analizy wzięły w łeb i nie wiadomo co będzie dalej. W Europie brakuje pełnej informacji na temat podaży i popytu na rynku wieprzowiny. Jedne zakłady mówią, że mają dość świń, a inne są gotowe przyjąć każdą ilość. Słyszymy, że Hiszpania i Dania przyhamowały w kontraktach na Chiny i wysyłają na Europę. Zaś w Chinach pomimo wszystko cena wzrosła o kilkanaście procent w ciągu ostatnich 2-3 tyg. i pomału kończy im się nadwyżka związana z wyprzedawaniem zwierząt przez ASF. Na wrzesień i październik są już porobione kontrakty, więc pewna ilość trafi do Chin. Pozostaje kwestia tego jaka to będzie ilość, jak będzie z lockdownem i jak to wszystko dalej się ułoży. Warto też pamiętać, że wrzesień to czas obniżania cen, nie podnoszenia. Ludzie kończą wakacje i grillowanie, konsumpcja spada. Chociaż ze względu na wciąż spadające pogłowie w Europie może okazać się, że ceny wzrosną – mówił Łukasz Przytarski. – Nie spodziewałbym się wzrostu cen warchlaka. Teraz zaczynają być sprzedawane są zwierzęta, które kupowane były po 360-380 zł, czyli rolnicy muszą do tego dokładać. Część osób wstrzymuje się z zakupem warchlaków. Czekają aż cena spadnie do 200-210 zł/szt. i dopiero wtedy zastanowią się czy wstawiać – dodał.

Jak stwierdza Jakub Dorożyński, specjalista ds. sprzedaży z PH Konrad, kolejny tydzień może przynieść utrzymanie cen za warchlaki w Danii lub niewielki spadek.

– Duńczycy starają się wyhamować spadki cen za warchlaki i są one o wiele mniejsze niż ostatnio. Podczas rozmowy w zeszłym tygodniu mówili, że nie spodziewają się więcej niż jednej obniżki, czyli wczorajszej. Jednak to zweryfikuje rynek. Moim zdaniem będą jeszcze zmuszeni do korekt na minus. Koniunktura nie poprawia się zbytnio. Licytacja na małej niemieckiej giełdzie tuczników przyniosła kolejny spadek ceny, więc nastroje w Niemczech nie są zbyt optymistyczne. U nas podobno zaczyna brakować tuczników i dochodzą nas słuchy, że niektóre zakłady mają zamiar podnieść nieco ceny, o 10-15 groszy, natomiast dalej nie jest to cena zbyt satysfakcjonująca – stwierdził Dorożyński. – W mojej opinii nie jest to ostatnia obniżka cen za warchlaki, jednak nie spodziewam się dużych spadków. Jeśli w przyszłym tygodniu zdarzą się korekty na minus to o około 1,5 do 2 euro. Duńczycy mogą też pokusić się o chwilowe utrzymanie cen, żeby zmotywować rolników oczekujących na kolejne obniżki do zakupu warchlaków – dodał.

Ile kosztują warchlaki krajowe (09.07.2021)?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, aktualne stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 214 zł/szt. netto. Ceny maksymalne osiągają 240 zł/szt. netto, zaś minimalnie 200 zł/szt. netto.

W przypadku warchlaków w masie 30 kg ceny wynoszą średnio 258 zł/szt. netto, a ceny mieszczą się w zakresie 240 - 280 zł/szt. netto.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą krajowych producentów warchlaków, którzy biorą udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki krajowe 09.07.2021

Jakie ceny za warchlaki importowane (09.07.2021)?

Z kolei średnia zwierzęta importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 260 zł/szt. netto, a ich ceny wahają się w zakresie od 190 do 300 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą punkty sprzedaży warchlaków importowanych biorące udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki importowane 09.07.2021

Wszystkich zainteresowanych producentów zachęcamy do zgłoszenia swojego punktu sprzedaży! Oferty współpracy prosimy kierować na adres: anna.tobojka@farmer.pl.