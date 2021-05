Ceny warchlaków krajowych minimalnie w górę, zaś importowanych nieco w dół

W tym tygodniu na rynku warchlaków widać pewien brak zgodności. Choć większość punktów nie zdecydowała się na korektę cen, to w przypadku zmian w cennikach punktów oferujących zwierzęta z krajowej produkcji odnotowaliśmy głównie wzrosty, zaś w przypadku ofert za zwierzęta importowane korekty w cennikach stanowiły obniżki.

Ceny warchlaków utrzymały się w tym tygodniu na stosunkowo niezmienionym poziomie. W przypadku warchlaków z krajowej produkcji korekt było niewiele, a tych kilka zmian stanowiło podwyżki. Dotyczyło to jednak głównie punktów, które podczas zeszłotygodniowej podwyżki postanowiły wstrzymać się z korektami stawek. Punkty oferujące zwierzęta importowane z Danii również w większości utrzymały zeszłotygodniowe ceny, jednak pojawiły się również delikatne obniżki.

Prognozy dla rynku warchlaków

W kwestii dalszego rozwoju sytuacji nasi rozmówcy są podzieleni. Niektórzy spodziewają się utrzymania cen na stosunkowo stałym poziomie, inni zaś prognozują wzrosty stawek za warchlaki.

– Na razie to nie wiadomo co będzie. Na pewno nie będzie taniej, ale większe podwyżki również nie powinny się zdarzyć. Ceny najprawdopodobniej będą kręcić się wokół obecnego poziomu. Może Duńczycy jeszcze podniosą ceny, jeśli będą mieli duże zamówienia, ale ceny nie powinny przekroczyć 400 zł/szt., chyba że będą jakieś zawirowania na rynkach zagranicznych – stwierdza Waldemar Jaśkin.

Również w opinii Karola Łakomego ceny warchlaków na razie osiągnęły swoją maksymalną wysokość.

– Ze względu na wysokie ceny surowców nabywcy nie będą mogli więcej zapłacić za zwierzęta do tuczu. Ewentualne zmiany mogą być uzależnione od dużych podwyżek na rynku tucznika– zaznacza Łakomy.

Podobną opinią podzielił się z nami przedstawiciel firmy FARMER sp. z o.o.

– Patrząc na to co dzieje się na rynku tucznika nie ma co szaleć z cenami warchlaków. Co prawda widać już brak tucznika na rynku i cena żywca powoli będzie wykazywała tendencję rosnącą, ale nie sądzę żeby te wzrosty przełożyły się mocno na ceny warchlaków. Nie ukrywajmy, ceny w tym momencie nie są takie złe dla producentów warchlaka, w przeciwieństwie do producentów tucznika, dlatego te wzrosty powinny być większe dla producentów tucznika niż warchlaka – podkreślił przedstawiciel firmy.

Nieco inne podejście zaprezentował Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad.

– Warchlak nie będzie taniał, w najlepszym razie utrzyma się na podobnym poziomie jak obecnie. Jeśli tucznik się ożywi to warchlak będzie drożał, a wierzę w to, że tucznik będzie szedł w górę. Trochę się to przesuwa, ale cena niemiecka powinna szybko wzrosnąć. Spodziewam się, że pójdzie w górę już w tę środę. To ostatnie notowanie było podobno ustalone z góry, żeby wyhamować trochę nastroje sprzedających i zwiększyć podaż tucznika na rynek, ale następny tydzień powinien rozpocząć trend wzrostowy. Jeżeli nie wydarzy się nic niespodziewanego za 10-14 dni na nasz rynek powinny powrócić podwyżki cen tuczników – stwierdził Bilski.

Jakie są aktualne ceny warchlaków krajowych?

Ankietowane punkty sprzedaży warchlaki z krajowej produkcji w masie 20 kg wyceniają obecnie na średnio 291 zł/szt. netto. Ceny maksymalne osiągają 330 zł/szt. netto, zaś minimalne 260 zł/szt. netto.

Z kolei ceny za warchlaki ważące 30 kg w ankietowanych punktach sprzedaży obecnie wynoszą średnio 355 zł/szt. netto, a ich cena mieści się w zakresie 340 – 370 zł/szt. netto.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą krajowych producentów warchlaków, którzy biorą udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki krajowe

Ile kosztują warchlaki importowane?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ankietowane punkty oferujące warchlaki importowane z Danii, warchlaki duńskie w masie 30 kg kosztują obecnie średnio 370 zł/szt. netto i mieszczą w granicach 320 do 399 zł/szt. netto w zależności od wielkości partii, statusu zdrowotnego i in.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą punkty sprzedaży warchlaków importowanych biorące udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki importowane

Wszystkich zainteresowanych producentów zachęcamy do zgłoszenia swojego punktu sprzedaży! Oferty współpracy prosimy kierować na adres: anna.tobojka@farmer.pl.