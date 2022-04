W cennikach za warchlaki wciąż dominuje podtrzymywanie cen, jednak pojawia się coraz więcej obniżek. Jak będzie wyglądała sytuacja po świętach?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość krajowych punktów sprzedaży warchlaków oraz połowa punktów oferujących warchlaki importowane z Danii postanowiła utrzymać ceny z poprzedniego tygodnia.

Prognozy dla rynku warchlaków

Jak podkreślają nasi rozmówcy, aktualna sytuacja na rynku warchlaków nie jest najlepsza, jednak w najbliższym czasie może ulec zmianie ze względu na przewidywane podwyżki cen tuczników. W kwestii dokładnego terminu brakuje jednak zgodności.

– Obecnie na rynku panuje pewna zadyszka, ale, z tego co słyszę, ma być lepiej. Ceny mają podobno pójść w górę zaraz po świętach, choć ja obstawiałbym raczej, że zdarzy się to po weekendzie majowym. W każdym razie ceny muszą się ruszyć, ponieważ na rynku brakuje żywca. Na razie tragedii nie ma, ale trudno mówić o opłacalności – mówi jeden z naszych rozmówców. – Ja nie mam problemów z popytem, ponieważ mam stałego odbiorcę, z którym utrzymuję dobre stosunki. Dodatkowym ułatwieniem jest wielkość moich partii. Największe kłopoty mają mniejsze gospodarstwa. Sądzę, że obecnie minimalna wielkość partii to 500 warchlaków. Mniejszych chlewni praktycznie już nie ma – dodaje.

O jeszcze późniejszym terminie przewidywanej poprawy na rynku warchlaków wspomina Jakub Napierała.

– Lepiej będzie dopiero w połowie maja, ponieważ rolnicy na zakupione wtedy warchlaki przeznaczą resztkę zbóż a kończyć tucz będą już na nowych zbiorach. Z tego powodu za jakieś 3-4 tygodnie może zwiększyć się popyt na warchlaki – stwierdza Napierała.

Z kolei Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad skłania się ku ostatniemu tygodniowi kwietnia.

– Wiele będzie zależało od prognoz pogody na weekend majowy. Jeśli aura będzie sprzyjała grillowaniu, to jest szansa na ożywienie w handlu już w przyszłym tygodniu. Czy jednak przełoży się to na podwyżki cen? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak. Eksperci spodziewają się wzrostu cen tuczników po świętach. Moim zdaniem bardziej prawdopodobnym terminem podwyżek jest ostatni tydzień kwietnia – zaznacza Bilski. – Na razie na rynku widać opór przed podwyżkami, jednak ta cena musi się ruszyć, m.in. ze względu na rosnące koszty produkcji. Pytaniem pozostaje czy w dobie ogólnej drożyzny siła nabywcza konsumentów pozwoli im zaakceptować wysokie ceny mięsa, czy społeczeństwo nie odwróci się od wieprzowiny, jeśli jej cena w sklepach wzrośnie o 30-40 proc. W myśl nowych kontraktów, które sieci będą podpisywały ze swoimi dostawcami wieprzowiny, ceny będą musiały wzrosnąć o te 30-40 proc. – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (15.04.2022)?

W tym tygodniu większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji postanowiła utrzymać ceny z poprzedniego tygodnia, zaś na obniżki cen zdecydowało się około 30 proc. ankietowanych punktów.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 285 zł/szt. netto, tj. o 2 zł/szt. netto mniej niż przed tygodniem. Ich ceny minimalnie osiągają 250 zł/szt. netto, zaś maksymalne 320 zł/szt. netto.

W przypadku krajowych warchlaków w masie 30 kg średnia cena wynosi 343 zł/szt. netto, tj. o 5 zł/szt. mniej niż tydzień temu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 325 - 360 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 15.04.2022

Ceny warchlaków importowanych (15.04.2022)?

W przypadku warchlaków importowanych połowa ankietowanych punktów sprzedaży postanowiła utrzymać ceny z zeszłego tygodnia, druga połowa obniżyła stawki.

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 332 zł/szt. netto, tj. o 6 zł/szt. mniej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 240 do 392 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 15.04.2022

Sprawdź aktualne notowanie cen warchlaków!