Ceny warchlaków nawet kilkadziesiąt złotych w dół

Załamanie rynku warchlaków trwa w najlepsze. W ciągu minionego tygodnia ceny zwierząt krajowych spadły o kilkanaście złotych, importowanych zaś o blisko 40 zł.

Producentom warchlaków zaczyna brakować słów do opisania aktualnej sytuacji. Ceny krajowego warchlaka kolejny tydzień spadają, a problemem jest już nie tyle niska cena sprzedaży, co sam zbyt zwierząt:

- Sytuacja w kraju jest tak trudna, że właściciele tuczarni boją się zasiedlać obiekty. Nie mogą oni sobie bowiem pozwolić na to, by w kolejnym rzucie dokładać grube tysiące złotych. W konsekwencji my zostajemy z niesprzedanymi warchlakami - mówi w rozmowie z "Farmerem" jeden z producentów warchlaków z województwa kujawsko-pomorskiego.

Ile za warchlaki krajowe?

Sytuacja ma przełożenie na ceny zwierząt do tuczu w naszym kraju. Zarówno w przypadku warchlaków trzydziesto- jak i dwudziestokilowych w minionym tygodniu zaobserwowaliśmy kolejny spadek cen. Za warchlaki w masie 30 kg dostawcy oferują średnio cenę 207 zł/szt. Stawki wahają się w granicach 190-230 zł/szt.

Z kolei warchlaki w wadze 20 kg wyceniane są obecnie średnio na 155 zł/szt, co znaczy że średnia stawka sprzedaży spadła w minionym tygodniu o 15 złotych. Ceny wahają się w granicach 140-180 zł/szt.

Ile kosztują warchlaki importowane?

Jeszcze większy spadek cen odnotowaliśmy w przypadku warchlaków z importu. Jego zapowiedzią było zresztą wczorajsze notowanie duńskiej giełdy, w czasie którego ustalono stawki o 40 koron niższe niż tydzień wcześniej. U krajowych dostawców warchlaków importowanych średnia cena zwierząt to obecnie niespełna 182 złote/szt. czyli o blisko 40 zł mniej niż tydzień temu.