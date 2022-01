Ceny warchlaków nie uległy zmianie. Nastroje są coraz gorsze

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków podtrzymała ceny z poprzedniego tygodnia. Nastroje na rynku uległy jednak znacznemu pogorszeniu.

Niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków utrzymały stawki z poprzedniego tygodnia. Nieliczne zmiany obejmowały niewielkie podwyżki, jednak nastroje na rynku warchlaków uległy znaczeniu pogorszeniu.

Prognozy dla rynku warchlaków

Nasi rozmówcy nie przewidują szansy na podwyżki cen warchlaków w najbliższym czasie.

– Jeśli nie poprawi się sytuacja na rynku tuczników, to mało prawdopodobne jest, by ceny warchlaków wzrosły. Niestety, z tego co słyszałem, ceny tuczników mają w przyszłym tygodniu spaść – stwierdza Jacek Mey. Z drugiej strony hodowca na razie nie przewiduje spadków stawek za warchlaki.

Brak opłacalności produkcji i niepewność na rynku od wielu miesięcy spędzają sen z powiek hodowcom. Jak zaznaczył dziś jeden z naszych rozmówców, w jego przypadku miarka się przebrała i podjął decyzję o likwidacji hodowli, którą zajmował się od 17 lat. Jak podaje, zlikwidował już ok. 90 proc. pogłowia loch (zostały tylko karmiące) i w ciągu miesiąca zakończy działalność. Hodowca podkreślił, że przez cały okres istnienia hodowli nie doświadczył tak trudnego okresu jak obecnie. Pytany o możliwość wznowienia działalności w przyszłości odpowiada, że ma dość, perspektyw na poprawę nie widać i nie zanosi się na to, aby miał powrócić do tego rodzaju produkcji.

Również inny z naszych rozmówców podkreśla ogrom problemów z jakimi borykają się obecnie producenci warchlaków. Jak zaznacza, swoją fermę (na 1000 macior) stworzył 16 lat temu i wiodło mu się na tyle dobrze, że nigdy nie miał problemów ze spłatą zobowiązań, jednak obecnie wychodzi ok. 700 tys. zł na minusie. „Kiedy ja to odrobię?” – pyta.

Sektor trzody chlewnej w całej Europie jest na zakręcie, a w Polsce jest on chyba jeszcze ostrzejszy, jak podkreśla Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, dodając, że nastroje na rynku są paskudne.

– Duńczycy nie podnieśli cen warchlaków najprawdopodobniej ze względu na sytuację we Włoszech. Grudzień, styczeń i luty to „okres włoski”, w którym dużo warchlaków jedzie do tego kraju. Na razie Duńczycy trzymają fason i nie wypychają jeszcze tych warchlaków na rynek, ponieważ wiedzą, że nie można dać po sobie poznać, że warchlaków jest za dużo. Szczególnie, że oni też cały czas dokładają do tego – mówi Bilski. – Świń w Polsce jest mało, ale jesteśmy zalewani przez kolejną falę mięsa w dumpingowych cenach. Rozmawiałem z właścicielem zakładu mięsnego, który zaznaczył, że finalni odbiorcy mięsa tak poobniżali ceny, że musiał obniżyć ceny skupu, żeby została mu jakakolwiek marża. Ceny tuczników z horrendalnie niskiego poziomu spadły jeszcze niżej. Pozytywnych prognoz na najbliższy czas brakuje. Dzisiaj na małej giełdzie nie było sprzedaży i jest bardzo prawdopodobne, że w środę duża giełda przyniesie obniżki, ewentualnie politycznie ją utrzymają tak jak było ostatnio – duża giełda bez zmian, ale cena sugerowana przez największe zakłady spadła. Jeśli stawki na dużej giełdzie spadną to, szczególnie przy niskim kursie euro, jeszcze zwiększy się napływ taniej wieprzowiny z Europy. Nastroje w branży są ekstremalnie złe – podsumował.

Po ile warchlaki krajowe (14.01.2022)?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 147 zł/szt. netto, tj. o 1 zł/szt. więcej niż przed tygodniem. Ceny minimalnie osiągają 120 zł/szt. netto, zaś maksymalne 170 zł/szt. netto.

Z kolei krajowe warchlaki w masie 30 kg kosztują średnio 199 zł/szt. netto, tj. o 3 zł/szt. więcej niż w poprzednim tygodniu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 175 - 210 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 14.01.2022

Ceny warchlaków importowanych (14.01.2022)?

Zwierzęta importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 194 zł/szt. netto. Ich ceny wahają się w zakresie od 138 do 240 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 14.01.2022