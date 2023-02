Ceny warchlaków krajowych i importowanych tym razem nie wzrosły. Czego można spodziewać się w najbliższym czasie?

W cennikach za warchlaki krajowe i importowane tym razem bez większych zmian

Czego można spodziewać się w najbliższych tygodniach?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków podtrzymały ceny.

Prognozy dla rynku warchlaków

W tym tygodniu nasi rozmówcy nie są skorzy do dzielenia się prognozami, gdyż rynek, jak podkreślają, rynek jest zbyt nieprzewidywalny.

Jednak w ocenie Remigiusza Bilskiego, kierownika regionalnego ds. sprzedaży z PH Konrad, w najbliższych tygodniach spodziewana jest stabilizacja cen.

– Pierwszy raz od dłuższego czasu giełda się zatrzymała. Zazwyczaj, gdy ceny warchlaków hamowały pod dłuższych okresach wzrostów, to szły za tym obniżki, nagle pojawiało się więcej towaru i atrakcyjne oferty. Tym razem jest inaczej, rynek wyhamował, ale nie widać pojawiających się nagle dodatkowych partii warchlaków. Wiem, że tuczarze spodziewają się, że jak rynek wyhamuje, to niedługo dojdzie do spadków, ale sądzę, że to jeszcze nie teraz – mówi Bilski. – Wszystko zależy do tego, w którym kierunku pójdą ceny tuczników. W całej Europie żywca brakuje i ceny idą w górę, jednak są już na tyle wysokie, że ubojnie dają sygnały, że nie są w stanie już cen podnosić, bo mają problemy ze sprzedażą. Dzisiaj mała giełda pokazała, że nie do końca ten towar za ok. 2,4 euro się sprzedaje, ale jak podaje komunikat ISN ceny trzody w nadchodzącym tygodniu ubojowym pozostaną co najmniej stabilne. Mowy o spadkach na razie nie ma – dodaje.

W ocenie Bilskiego przynajmniej do 13 tygodnia br. można być spokojnym o ceny żywca. Później prawdopodobny jest lekki spadek, „choć nie będzie to drastyczne załamanie”, jak zaznaczył.

Po ile warchlaki krajowe (24.02.2023)?

Większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji zdecydowała się podtrzymanie cen z ubiegłego tygodnia. Doszło do zaledwie dwóch podwyżek (od 10 do 20 zł/szt. netto).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 384 zł/szt. netto, tj. bez zmian w stosunku do biegłego tygodnia. Ceny minimalnie warchlaków w tej masie osiągają 330 zł/szt. netto, zaś maksymalne 465 zł/szt. netto.

Z kolei warchlaki krajowe ważące 30 kg kosztują średnio 491 zł/szt. netto, tj. o 1 zł/szt. więcej niż w zeszłym tygodniu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 470 – 507 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 24.02.2023, farmer.pl

Jakie ceny warchlaków importowanych (24.02.2023)?

W przypadku warchlaków importowanych niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży zdecydowały się na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia. Doszło do tylko jednej podwyżki ceny minimalnej.

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 499 zł/szt. netto, tj. o 1 zł/szt. więcej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 462 do 530 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 24.02.2023, farmer.pl

