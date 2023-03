Ceny warchlaków wciąż bez większych korekt, jednak w powietrzu czuć już zmiany, jak podkreśla jeden z naszych rozmówców.

Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Innowacyjny Farmer 2023 Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

W cennikach za warchlaki krajowe i importowane nieliczne podwyżki

Czego można spodziewać się w najbliższych tygodniach?

Chcesz otrzymywać podobne, bezpłatne informacje? Jeśli tak, to już dziś zapisz się na nasz codzienny newsletter

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków podtrzymała ceny z poprzedniego tygodnia. Pojawiły się także podwyżki (od 3 do 30 zł/szt.).

Prognozy dla rynku warchlaków

– Myślę, że ceny tuczników wzrosną, ponieważ zbliżamy się do świąt wielkanocnych, a żywca nadal brakuje. Liczę, że podrożeją także warchlaki, choć nie spodziewam się bardzo dużych wzrostów – mówi Grzegorz Fik.

Również Jakub Dorożyński, specjalista ds. sprzedaży z PH Konrad, wspomina o możliwych podwyżkach.

– Ceny warchlaków na razie pozostają bez zmian, ale w ofertach z wolnego rynku są już wyceniane wyżej niż w zeszłym tygodniu, więc coś wisi w powietrzu. Mówi się, że w środę Niemcy podniosą stawki na dużej giełdzie, a to szłoby w parze z podwyżkami cen warchlaków, więc bardzo możliwe, że podrożeją, jeśli nie w tym, to w przyszłym tygodniu – zaznacza Dorożyński. – Na razie możemy mówić jednak tylko o sytuacji do świąt. Choć z drugiej strony niedługo później będzie długi weekend majowy – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (20.03.2023)?

Większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji zdecydowała się podtrzymanie cen z ubiegłego tygodnia. Doszło także do podwyżek (od 3 do 30 zł/szt. netto).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 393 zł/szt. netto, tj. o 9 zł/szt. więcej niż w zeszłym tygodniu. Ceny minimalnie warchlaków w tej masie osiągają 350 zł/szt. netto, zaś maksymalne 465 zł/szt. netto.

Z kolei warchlaki krajowe ważące 30 kg kosztują średnio 497 zł/szt. netto, tj. o 15 zł/szt. więcej niż w zeszłym tygodniu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 485 – 510 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 20.03.2023, farmer.pl

Jakie ceny warchlaków importowanych (20.03.2023)?

W przypadku warchlaków importowanych niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży zdecydowały się na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia. Doszło do zaledwie dwóch podwyżek (od 5 do 10 zł/szt. netto).

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 497 zł/szt. netto, tj. o 2 zł/szt. więcej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 462 do 530 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 20.03.2023, farmer.pl

Sprawdź aktualne notowanie cen warchlaków!