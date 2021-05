Ceny warchlaków rosną - potencjalni nabywcy są ostrożni w zakupach

Ceny za warchlaki krajowe i importowane są nieco wyższe niż przed tygodniem, jednak coraz częściej podnoszona jest kwestia niechęci nabywców do wstawień.

Na rynku tucznika obserwowane jest delikatne ożywienie, co pociągnęło za sobą wzrost na duńskim rynku tucznika. Na polskim rynku również doszło do wzrostu cen za warchlaki. W przypadku krajowych producentów na podniesienie cen zdecydowała się nieco ponad połowa ankietowanych punktów sprzedaży, zaś w przypadku duńskich warchlaków z importu korektę wprowadziły praktycznie wszystkie punkty.

Prognozy dla rynku warchlaków

– Zgodnie z prognozami sprzed kilku tygodni połowa maja przyniosła lekkie poruszenie na rynku tucznika i podniesienie stawek za warchlaki, Duńczycy podnoszą ceny, jednak przy przenoszeniu tego na polski rynek widać delikatny opór ze strony nabywców, dlatego podwyżki muszą być umiarkowane – informuje Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad.

Jak stwierdza, nabywcy nie podchodzą zbyt optymistycznie do zakupów na zasadzie „kupić zanim będzie drożej” i pojawiają się pierwsi, którzy stwierdzili, że jak przy obecnych kosztach żywienia Duńczycy chcą dodatkowe 10 zł to na razie sobie odpuszczą i zobaczą jak rozwinie się sytuacja.

– W tym momencie popyt na rynku warchlaków jest bardzo mocno regulowany przez rynek pasz. Koszt wyżywienia jednego tucznika od 30 kg w zeszłym roku wynosił około 260 zł netto, zaś obecnie jest to około 330-340 zł netto. Na razie wszelka logika wskazuje, że tucznik będzie drożał. Lockdown zostaje częściowo zniesiony, pogoda sprzyja grillowaniu, a tucznika na rynku jest mniej, ponieważ mniejszym hodowcom skutecznie wybito z głowy chów trzody w związku z ASF. Kolejna niemiecka giełda powinna przynieść większe podwyżki – dodaje Bilski.

Z prognozą tą zgadza się kolejny z naszych rozmówców.

– Na rynku tucznika nastąpiła długo wyczekiwana podwyżka. Na razie nieśmiała, ale kolejne tygodnie powinny przenieść stopniowy wzrost cen. Sądzę, że po ostatnim wzroście, gdy wszyscy rzucili się na warchlaki, a po miesiącu ceny tuczników zaczęły spadać, teraz będzie się to odbywało wolniej, stopniowo, ale ciągle do przodu. Ceny warchlaków wzrosły mniej niż tuczników, ponieważ stawki za tuczniki spadły w ostatnim czasie mocniej, dlatego na razie producenci tuczników potrzebują oddechu, ale za tydzień czy dwa zaczną rosnąć również ceny warchlaków – informuje Grzegorz Fik.

To właśnie kwestia nastawienia nabywców do zakupu warchlaków była najczęściej podnoszona. Jak stwierdziło kilku z naszych rozmówców, w tym tygodniu trudniej jest znaleźć nabywców, ponieważ chcą się oni przekonać jak rozwinie się sytuacja. Szczególnie mniejsi producenci nie chcą na razie podejmować ryzyka i wiele chlewni stoi pustych.

– Jeśli w Danii tuczniki będą drożeć to i u nas, jednak pozostaje kwestia tego ile producenci tuczników będą w stanie dać za te warchlaki. Tuczniki nieco podrożały, ale w stosunku do kosztów produkcji to niewiele. Obecne ceny za warchlaki pozwalają na stosunkowo stabilny dochód i życie, a przy ich wzroście mógłby pojawić się problem ze znalezieniem chętnych na zakup, dlatego póki co powinny się one utrzymywać na w miarę stabilnym poziomie – mówi Janusz Baliński.

Z oceną to zgadza się Maciej Migała, który na razie nie przewiduje znaczących wzrostów cen warchlaków na polskim rynku ze względu na rosnące ceny komponentów paszowych i niechęć do wstawień.

Jakie stawki za warchlaki krajowe?

Jak podają producenci warchlaków krajowych, obecnie stawki za warchlaki ważące 20 kg wynoszą średnio 280 zł/szt. netto, maksymalnie osiągając 320 zł/szt. netto, zaś minimalnie 240 zł/szt. netto.

Z kolei krajowe warchlaki w masie 30 kg wycenione są średnio na 338 zł/szt. netto. Ich ceny mieszczą się w zakresie od 320 do 355 zł/szt. netto.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą krajowych producentów warchlaków, którzy biorą udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki krajowe

Po ile warchlaki importowane?

Zgodnie z wynikami cotygodniowej sondy ceny za warchlaki importowane z Danii wynoszą średnio 358 zł/szt. netto i wahają się w zakresie od 295 do 391 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą punkty sprzedaży warchlaków importowanych biorące udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki importowane

Wszystkich zainteresowanych producentów zachęcamy do zgłoszenia swojego punktu sprzedaży! Oferty współpracy prosimy kierować na adres: anna.tobojka@farmer.pl.