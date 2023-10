Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków krajowych i importowanych obniżyła ceny (od 5 do 25 zł/szt.). Należy jednak zaznaczyć, że niemal połowa ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji podtrzymała ceny z ubiegłego tygodnia. Pojawiła się także jedna podwyżka (o 20 zł/szt.).

Jak podkreśla Jakub Dorożyński, specjalista ds. sprzedaży z PH Konrad, na rynku trzody można spodziewać się dalszych obniżek, choć nie będą to drastyczne zmiany.

– Sytuacja nadal rozwija się w kierunku delikatnie spadkowym, zarówno w przypadku tuczników, jak i warchlaków. Na rynku pojawiło się znacznie więcej warchlaków i ceny zwierząt z wolnego rynku są znacznie niższe niż kontraktowych. W przypadku tuczników sytuacja także jest niepewna. Kolejne notowania na dużej giełdzie mogą przynieść spadki. Możliwy jest także tydzień przerwy, po którym nastąpi obniżka. Październik wygląda dość negatywnie w zakresie cen na rynku trzody – mówi Dorożyński. – Sądzę, że w przypadku warchlaków spadki nie będą duże. Jeżeli dojdzie do obniżek, to będzie to zmiana w graniach 10-15 zł/szt. Do bardzo dużych spadków nie dojdzie, ponieważ choć na rynku pojawiło się więcej warchlaków, to ze względu na spadek pogłowia, nie są to tak ogromne ilości, jak w przypadku momentów kryzysowych w przeszłości – dodaje.