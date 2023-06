Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków zdecydowała się na podtrzymanie cen. Jednak spora część krajowych producentów podniosła w tym tygodniu stawki (od 10 do 15 zł/szt.).

Jak stwierdza Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, kolejne tygodnie mogą przynieść podwyżki stawek za warchlaki.

– Kwestia podwyżek cen warchlaków nie zostanie zamknięta jeszcze przez przynajmniej tydzień czy dwa. Warchlaków jest wciąż mało i towar szybko schodzi z rynku, aczkolwiek w czerwcu sprzedaż jest nieco mniejsza. Może to jednak wynikać z dużej presji na wstawienia z jaką mieliśmy do czynienia w maju. Choć handel jest nieco słabszy, nie ma mowy o możliwosci obniżek cen – mówi Bilski. – W przypadku podwyżek cen tuczników byłbym ostrożniejszy w prognozach. Wszyscy liczą, że środowa giełda przyniesie podwyżkę, a patrząc na zapotrzebowanie na tuczniki i wyniki małej giełdy można uznać, że nie są to bezpodstawne nadzieje, jednak wpływ na ceny wywrzeć może także silny opór podmiotów handlujących wieprzowiną – dodaje.