W tym tygodniu w cennikach za warchlaki krajowe i importowane nie doszło do większych zmian. Nieliczne korekty obejmowały obniżki. Jakie są prognozy cen warchlaków na październik?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków krajowych i importowanych podtrzymała ceny. Z koeli ¼ ankietowanych punktów postanowiła obniżyć ceny (od 5 do 25 zł/szt.).

Prognozy dla rynku warchlaków

W tym tygodniu nasi rozmówcy ponownie wspominają o słabszym popycie na warchlaki.

– Widoczne jest słabsze zainteresowanie zakupem warchlaków - stali klienci kupują, ale nowych telefonów nie ma. Obniżka cen związana jest też ze spadkiem cen tuczników – mówi Maciej Migała.

Podobnego zdania jest Jakub Dorożyński, specjalista ds. sprzedaży z PH Konrad.

– Na rynku trzody nadal panuje niepewność. Ceny tuczników na rynku krajowych są wprawdzie stabilne, jednak rynki zachodnie sygnalizują możliwość dalszych obniżek. W Polsce sytuację ratuje popyt na tuczniki, który utrzymuje się na wysokim poziomie. Korzystny wpływ ma także wysoki kurs euro, który ogranicza opłacalność importu tuczników z zagranicy. Dodatkowo wysokie temperatury ograniczają w pewnym stopniu podaż tuczników, ponieważ zwierzęta wolniej przyrastają. Nie jest jednak powiedziane, że rynek nie będzie już obniżał cen. Jest wręcz sporo głosów, wedle których w październiku dojdzie do obniżek cen tuczników.

To samo odnosi się do rynku warchlaków. W tym tygodniu ceny na duńskiej giełdzie pozostały bez zmian, co było odpowiedzią na niemiecką giełdę tuczników. Warchlaków na rynku nie brakuje, choć nie można mówić o przesadnej podaży. Słyszy się jednak, że październik może przynieść obniżki. Na rynku może pojawić się więcej zwierząt do tuczu, ze względu na niższe zainteresowanie wstawieniami. Wyczuwalna jest więc spora doza niepewności odnośnie do dalszego rozwoju sytuacji na rynku tuczników i warchlaków. Póki co jest stabilnie, jednak nie wiadomo, czy się to nie zmieni.

Aktualne ceny warchlaków krajowych (29.09.2023)?

Niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji podtrzymały ceny z ubiegłego tygodnia. Pojawiły się także sporadyczne obniżki (od 10 do 20 zł/szt.).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 358 zł/szt. netto, tj. o 3 zł/szt. więcej niż przed tygodniem. Ceny minimalnie warchlaków w tej masie osiągają 320 zł/szt. netto, zaś maksymalne 385 zł/szt. netto.

Z kolei warchlaki krajowe ważące 30 kg kosztują średnio 458 zł/szt. netto., tj. o 1 zł/szt. mniej niż w zeszłym tygodniu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 440– 500 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 29.09.2023, farmer.pl

Ile kosztują warchlaki importowane (29.09.2023)?

W przypadku warchlaków importowanych ponad połowa ankietowanych punktów sprzedaży podtrzymała ceny z ubiegłego tygodnia. Pozostałe punkty obniżyły stawki (od 5 do 25 zł/szt.).

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 459 zł/szt. netto, tj. o 3 zł/szt. mniej niż w zeszłym tygodniu. Ich ceny wahają się w zakresie od 390 do 500 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 29.09.2023, farmer.pl

