W tym tygodniu ceny warchlaków nie uległy większym zmianom. Większość ankietowanych punktów sprzedaży zdecydowała się na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia. Pojawiło się również kilka obniżek. Z drugiej strony nasi rozmówcy wciąż zmagają się z niską opłacalnością produkcji.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy zdecydowana większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków zdecydowała się w tym tygodniu na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia. Pojawiło się również kilka obniżek (od 5 do 30 zł/szt. netto).

Nastroje na rynku warchlaków

W tym tygodniu nasi rozmówcy podkreślają słaby popyt na warchlaki oraz utrzymującą się na niskim poziomie opłacalność.

– Jest pewne zainteresowanie zakupem warchlaków, ale tylko wśród stałych odbiorców. Nowi się nie pojawiają – mówi jeden z naszych rozmówców. – Przy obecnych cenach nie dokładamy do interesu, ale nie zostaje nam wiele – dodaje.

Z kolei Jakub Napierała zaznacza, że niedługo również stali odbiorcy mogą mieć kłopot z zakupem warchlaków.

– Po ostatnich obniżkach na rynku tuczników ucichły telefony. Stali odbiorcy wciąż kupują, ale przy tej cenie skupu i obecnych kosztach produkcji nawet oni mogą się wykruszyć. Jeśli ktoś musi sprzedawać poza stałymi odbiorcami, na wolnym rynku, to ma poważny problem, ponieważ wolnego rynku praktycznie nie ma. Tych ludzi nieustannie ubywa – podkreśla Napierała. – Sytuacja ulegnie poprawie, ale trzeba przetrwać zimę i wiosnę, a wielu z nas niestety się to nie uda. Z problemem zmierzy się cały łańcuch dostaw. Małe sklepy i niewielkie przetwórnie nie wytrzymają wzrostu kosztów i będziemy uzależnieni od ubojni korporacyjnych i sieci – dodaje.

Na ograniczony popyt wskazuje również Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad.

– Obniżki na rynku tuczników ograniczyły chęć do wstawień. Dotyczy to nie tylko naszego kraju. Niemcy widocznie ograniczyli zakup warchlaków do tuczu i wydaje się, że mają jeszcze bardziej pesymistyczne nastawienie niż nasi tuczarze. Boją się wzrostów kosztów energii i niepewności na rynku. Nie wiedzą czy siła nabywcza konsumenta pozwoli wytrzymać i tak już wysokie ceny tuczników. Z drugiej strony producenci warchlaków również są w podłych nastrojach, ponieważ gdy tylko zaczęli zarabiać, rynek od razu próbuje zbijać te ceny – mówi Bilski. – Presja na obniżkę cen jest duża, jednak z drugiej strony hodowcy wywierają duży nacisk na utrzymanie stawek. Sądzę, że przez kolejne dwa tygodnie będziemy żyć w marazmie, drżąc w każdą środę o wynik niemieckiej giełdy. Obecna sytuacja nie nastawia optymistycznie do rozwoju produkcji trzody chlewnej. Na rynku będzie coraz mniej żywca. Natomiast nie ma zapasów mięsa, więc zwiększenie popytu w związku ze zbliżającymi się świętami może nieco poprawić sytuację, ponieważ może zabraknąć tuczników i ceny mogą pójść nieco w górę za 2-3 tygodnie – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (10.10.2022)?

Zdecydowana większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji zdecydowała się na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia. Kilka punktów postanowiło jednak nieco obniżyć ceny (od 5 do 15 zł/szt. netto).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 283 zł/szt. netto, tj. o 2 zł/szt. netto mniej niż w ubiegłym tygodniu. Ceny minimalnie warchlaków w tej masie osiągają 250 zł/szt. netto, zaś maksymalne 330 zł/szt. netto.

Z kolei warchlaki krajowe ważące 30 kg kosztują średnio 348 zł/szt. netto, tj. bez zmian w stosunku do poprzedniego tygodnia. Ich ceny mieszczą się w zakresie 335 - 370 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 10.10.2022, farmer.pl

Jakie ceny warchlaków importowanych (10.10.2022)?

W przypadku sprzedaży warchlaków importowanych również dominowało utrzymanie cen z zeszłego tygodnia. Nielicznymi zmianami były obniżki.

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 334 zł/szt. netto. Ich ceny wahają się w zakresie od 267 do 380 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 10.10.2022, farmer.pl

