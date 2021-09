Ceny warchlaków. Sytuacja jest katastrofalna. Brak perspektyw na poprawę

Ceny warchlaków polskich i importowanych utrzymują się na niskim poziomie. Nasi rozmówcy podkreślają, że sytuacja hodowców trzody chlewnej jest katastrofalna, a warchlaki sprzedawane są poniżej kosztów produkcji. Zdaniem hodowców w najbliższym miesiącu sytuacja nie ulegnie poprawie.

Zgodnie z wynikami dzisiejszej sondy redakcyjnej, ceny warchlaków krajowych i importowanych nie uległy znaczącym zmianom. Rolnicy podkreślają, że nie ma już z czego schodzić, ponieważ obecne ceny sprzedaży i tak są znacznie niższe niż koszty produkcji.

Nastroje na rynku warchlaków

Nasi rozmówcy zaznaczają, że sytuacja hodowców trzody chlewnej jest katastrofalna. Ponadto nie przewidują poprawy w najbliższym miesiącu.

Zdaniem Karola Łakomego, sytuacja w ostatnim tygodniu nie uległa zmianie – wciąż brak zainteresowania zakupem warchlaków, a o sensownej cenie można zapomnieć. Zdaniem hodowcy, pojawiają się pogłoski, że przed świętami może dojść do zmiany na rynku, jednak pytaniem pozostaje ilu hodowców dotrwa do tego czasu. Jak podkreślił, koszt produkcji warchlaka ważącego 30 kg to około 200 zł, bez uwzględnienia pracy własnej, i do osiągnięcia satysfakcjonującej ceny konieczny byłby wzrost o ok. 100 proc. względem aktualnych stawek.

Jeden z naszych rozmówców stwierdza, że ceny powinny się utrzymać ponieważ „to jest takie dno, że już dalej spaść nie może”.

Inny zaś wskazuje, że sytuacja jest na tyle trudna, że „jak się znajdzie klienta, to nawet nie pada pytanie o cenę, tylko czy weźmie. Jak weźmie to się zawozi i ile klient zapłaci tyle będzie, a jeszcze człowiek boi się, żeby nie trafić na złodzieja, który weźmie i nie zapłaci”. Hodowca z żalem dodaje, że przed kryzysem na koncie miał oszczędności, teraz zaś 500 tys. kredytu.

– Nie jest wesoło na tym rynku. Nasze gospodarstwo bardzo dobrze stało. Nie mieliśmy kredytów jakiś szczególnych, wszystko spłacane było na czas, a dzisiaj myślę o zamknięciu gospodarstwa, bo się narobi długów i wszystko zabiorą – dodaje.

Zdaniem przedstawiciela firmy FARMER sp. z o.o. obecna sytuacja prędzej czy później musi ulec poprawie.

– Rynek nie zaakceptuje tego układu w długim okresie. To jest sytuacja przejściowa, to jest pewne, ponieważ przy takich cenach jak obecnie nikt nie będzie produkował. Na razie pozostaje czekać, bo gdybać i przewidywać nie ma jak, wszystkie racjonalne argumenty już wypadły. Pozostaje czekać i zobaczyć co ten rynek przyniesie. Prędzej czy później na pewno przyniesie podwyżkę, ponieważ za te pieniądze nikt produkować nie będzie i albo będzie część produkcji zostanie zamknięta i wtedy rzeczywiście ceny wzrosną, albo będzie jakaś sprzedaż, może na rynek chiński, zobaczymy – stwierdził przedstawiciel firmy FARMER sp. z o.o.

Jakie są ceny warchlaków krajowych?

Zgodnie z wynikami naszej redakcyjnej sondy, warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wyceniane są obecnie na średnio 137 zł/szt. netto. Ceny osiągają maksymalnie 180 zł/szt. netto, zaś minimalnie 105 zł/szt. netto.

Warchlaki z krajowej produkcji w masie 30 kg punkty sprzedaży wyceniają średnio na 173 zł/szt. netto, a ich cena waha się od 130 do 200 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 24.09.2021

Jakie ceny za warchlaki importowane?

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez ankietowane punkty sprzedaży, cena za importowane z Danii warchlaki w masie 30 kg wynosi średnio 150 zł/szt. netto i waha się w granicach 112 do 175 zł/szt. netto.

ceny warchlaków importowanych z dn. 24.09.2021