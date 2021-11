Ceny warchlaków szorują po dnie. Jakie prognozy?

Jak wynika z naszej cotygodniowej sondy, ceny warchlaków krajowych i importowanych nie uległy znaczącym zmianom i pozostają na niskim poziomie.

Wczorajsze utrzymanie stawek na duńskiej giełdzie przełożyło się na cenniki za warchlaki krajowe. Niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży utrzymały ceny z poprzedniego tygodnia.

Prognozy dla rynku warchlaków?

– Na rynku warchlaków widoczna jest sinusoida. Raz trafia się lepszy tydzień, jak np. obecny, a raz gorszy, w którym sprzedaje się mniej. Tak właśnie zapowiada się przyszły tydzień. Producenci trzody nie mają żadnego większego impulsu skłaniającego do zakupu warchlaków i tuczu. Wszystkie środki produkcji drożeją, a cena tuczników stoi jak zamurowana – stwierdza Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad. – Duńczycy oczywiście straszą, że warchlaków zabranie oraz, że w grudniu ceny pójdą w gorę, więc powinniśmy się już szykować i rezerwować, ale pożyjemy, zobaczmy - taka klasyczna puenta ostatniego okresu trzody chlewnej. Na razie nie widać światełka w tunelu. Wczorajsza giełda nie przyniosła zmian stawek za warchlaki i tuczarze zobaczyli, że na razie nie ma tendencji wzrostowej, więc wahają się przed zakupem warchlaków, ponieważ mają nadzieję, że cena jednak spadnie – dodaje.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, w ostatnim czasie ceny warchlaków nieco wzrosły, ponieważ Duńczycy próbują wrócić do stawek kontraktowych, tj. wyższego poziomu bonusów, i do ceny podstawowej trzeba doliczyć 7 do 8,5 euro. Do tego dochodzą koszty transportu i marża pośrednika.

Po ile warchlaki krajowe (12.11.2021)?

Zdecydowana większość krajowych punktów sprzedaży zdecydowała się na utrzymanie cen warchlaków na poziomie z zeszłego tygodnia.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, aktualne stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 116 zł/szt. netto (tj. o 2 zł/szt. mniej niż przed tygodniem). Ceny maksymalne osiągają 130 zł/szt. netto, zaś minimalnie 100 zł/szt. netto.

W przypadku warchlaków o masie 30 kg ceny wynoszą średnio 162 zł/szt. netto (tj. o 6 zł/szt. więcej niż w poprzednim tygodniu). Mieszczą się w zakresie 130 - 200 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 12.11.2021

Ceny warchlaków importowanych (12.11.2021)?

Korekt nie wprowadzono również w cennikach za warchlaki importowane. Zgodnie z wynikami cotygodniowej sondy ceny za warchlaki importowane z Danii wynoszą średnio 141 zł/szt. netto, tj. o 1 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem, i wahają się w zakresie od 100 do 170 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 12.11.2021