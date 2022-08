W cennikach za warchlaki krajowe oraz importowane wciąż panuje stagnacja, jednak w powietrzu czuć już nadchodzące zmiany, jak podkreślają nasi rozmówcy dodając, że będą to podwyżki.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków zdecydowały się na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia. Nieliczne korekty stanowiły podwyżki (od 10 do 20 zł/szt. netto).

Prognozy dla rynku warchlaków

Choć w ceny warchlaków pozostają w stagnacji, to nasi rozmówcy podkreślają, że sytuacja ta może się niedługo zmienić.

Zdaniem Łukasza Przytarskiego będzie to związane ze spadkiem pogłowia u największych globalnych producentów trzody chlewnej.

– Myślę, że ceny mogą pójść delikatnie w górę. Dostrzegamy większe zainteresowanie zakładów mięsnych tucznikiem, a ściślej szybsze reakcje, gdyż odbierają już następnego dnia po zgłoszeniu. Wnioskujemy więc, że tuczników brakuje – mówi Przytarski. – Spadek produkcji obserwowany jest u największych światowych producentów. W UE spadek pogłowia do końca roku ma osiągną 8-9 proc. r/r. W Stanach Zjednoczonych uboje są niższe o ok. 3,7 proc. Pozostaje jeszcze rynek chiński, na temat którego brakuje nam rzetelnych informacji, ale z tak drastycznego wzrostu cen, w tak krótkim czasie, można wnioskować, że tam również brakuje tuczników. Mamy więc trzech największych producentów, którzy generują ok. 75 proc. produkcji wieprzowiny na świecie, i u każdego dochodzi do spadku pogłowia, więc moim zdaniem cena wieprzowiny, choć może nie będzie jeszcze rekordowo wysoka, nie powinna spadać i opłacalność w sektorze trzody w tym roku powinna być dużo lepsza – dodaje.

Również w ocenie Remigiusza Bilskiego, kierownika regionalnego ds. sprzedaży z PH Konrad, przyszłość powinna przynieść podwyżki.

– Na przyszły tydzień sprzedało się sporo warchlaków. W powietrzu dało się wyczuć pozytywny nastrój, który mówił o podwyżkach cen tuczników a wiadomo, że w takiej sytuacji i ceny warchlaków idą w górę – zaznacza Bilski. – Mówiło się sporo o brakach tuczników i dzisiaj mała giełda to zobrazowała, gdyż sprzedały się wszystkie partie i to po 1,95 euro. Dodatkowo zawsze podczas upałów następuje przerwa w dostawie żywca zza granicy i podaż tuczników w Polsce jest mniejsza, więc nasze zakłady wręcz desperacko poszukują tuczników, Ponadto wiadomo, że jak czuć podwyżki w powietrzu, a takie niewątpliwie czuć, to wielu wstrzymuje się ze sprzedażą – dodaje.

Jak podkreśla Bilski, choć klimat na rynku tuczników jest dość pozytywny, to na rynku warchlaków sytuacja nie jest tak kolorowa, co wynika z dużej niepewności w zakresie cen pasz i zbóż. Jednak pomimo tego obserwatorzy rynku spodziewają się podwyżek już w przyszłym tygodniu.

– W 33. tygodniu spodziewamy się korekty na rynku warchlaków, na plus. Duńczycy już, bez giełdy, zaczynają podnosić ceny o 2-3 euro. Nie wiadomo jednak co będzie dalej. Trudno prognozować. Pozostaje cieszyć się z tych małych pozytywnych impulsów – mówił Bilski. – Uważam, że dla producentów wieprzowiny, którzy przetrwali dotychczasowy kryzys, i których nie dotknie ASF, szykują się nieco pozytywniejsze czasy. Zaś dla producentów warchlaków nieco mniej, ponieważ przy tych cenach pasz wstawienia będą bardzo ostrożne, w związku z czym redukcja stada podstawowego będzie kontunuowania – zaznaczył.

Po ile warchlaki krajowe (05.08.2022)?

Wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji postanowiły utrzymać ceny z zeszłego tygodnia.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 239 zł/szt. netto. Ceny minimalnie warchlaków w tej masie osiągają 210 zł/szt. netto, zaś maksymalne 280 zł/szt. netto.

Z kolei warchlaki krajowe ważące 30 kg kosztują średnio 281 zł/szt. netto. Ich ceny mieszczą się w zakresie 260 - 315 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 05.08.2022, farmer.pl

Ceny warchlaków importowanych (05.08.2022)?

Również w przypadku punktów sprzedaży warchlaków importowanych zdecydowana większość ankietowanych punktów zdecydowała się na utrzymanie cen z ubiegłego tygodnia. Nielicznymi zmianami były podwyżki (od 10 do 20 zł/szt. netto).

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 269 zł/szt. netto, tj. 3 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 213 do 320 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 05.08.2022, farmer.pl

Sprawdź aktualne notowanie cen warchlaków!