Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy zdecydowana większość punktów sprzedaży warchlaków zdecydowała się na podtrzymanie cen. Pojawiły się także sporadyczne obniżki (od 5 do 10 zł/szt.) oraz podwyżki (od 10 do 20 zł/szt.).

Karol Łakomy podkreśla, że symboliczne obniżki nie są wynikiem problemów z popytem.

Nasi rozmówcy podzielili się dziś dość rozbieżnymi informacja na temat popytu na warchlaki. Karol Łakomy mówi o utrzymaniu się popytu, zaś inny z naszych rozmówców stwierdza, że zainteresowanie zakupem warchlaków spadło.

Z kolei Jakub Napierała wspomina o wzroście zainteresowania i nowych klientach.

Z kolei Jakub Dorożyński, specjalista ds. sprzedaży z PH Konrad, wskazuje, że na ryku pojawiło się nieco więcej warchlaków, jednak nie ma problemów z ich sprzedażą.

– Na rynku tuczników doszło do obniżek, które miały zrównać cenę polska i niemiecką. Teraz ceny utrzymują się na stałym poziomie, a w niektórych miejscach nieco wzrosły. Na rynku panuje pewna stagnacja. Nie ma problemów z odbiorem tuczników, ale też nie ma impulsu do podnoszenia cen. Również cena niemiecka stoi w miejscu i na razie nie możemy liczyć na więcej, natomiast nie jest powiedziane, że w ciągu dwóch tygodni stawki nie pójdą w górę. Z niektórych zakładów mięsnych docierają do nas informacje, że w ciągu 2-3 tyg. ceny tuczników mogą ruszyć do góry. Sądzę, że istotne jest, że ceny już nie spadają, ponieważ pokazuje to, że zakłady pomimo szczerych chęci nie mogły sobie pozwolić na dalsze obniżki. W mojej ocenie w najbliższej przyszłości nie należy spodziewać się większych spadków cen, ale i podwyżek, ponieważ nie ma do tego przesłanek – mówi Dorożyński. – Na rynku warchlaków pojawiło się nieco więcej zwierząt, ze względu na utrzymujące się wysokie temperatury w krajach południowych, które ograniczyły ilość zakupów warchlaków, oraz z powodu żniw, podczas których niektórzy rolnicy nie wstawiają zwierząt do tuczu, choć to dotyczy głównie mniejszych gospodarstw. Jednak pomimo większej ilości warchlaków na rynku, nie ma problemów ze sprzedażą. Ceny warchlaków na wolnym rynku nieco spadły, jednak trudno powiedzieć na jak długo. Sądzę, że po żniwach rynek się ożywi, ponieważ rolnicy zakończą prace, będą mieli swoje zboża i będą znali ich cenę, co pozwoli im zdecydować czy chcą sprzedać zboże czy przerobić przez tucz. Nie zapowiada się na wysokie ceny zbóż, więc ta druga opcja może być dla wielu kusząca, a wtedy ceny warchlaków na wolnym rynku wrócą do wcześniejszego poziomu – dodaje.