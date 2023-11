Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków krajowych i importowanych podtrzymały ceny z ubiegłego tygodnia. Pojawiły się także sporadyczne podwyżki (od 10 do 30 zł/szt.), choć dotyczyły one jedynie zwierząt importowanych z Danii.

W ocenie Remigiusza Bilskiego, kierownika regionalnego ds. sprzedaży z PH Konrad, do końca roku na rynku warchlaków prawdopodobnie utrzyma się trend boczny lub dojdzie do niewielkich wzrostów.

– Dostępność warchlaków na rynku jest nieco mniejsza, zaś chętnych przybyło. Minęliśmy październikowy dołek i zainteresowanie wstawieniami znacznie wzrosło. Popyt na warchlaki zrównał się z podażą, a nawet lekko ją przekroczył. Ceny warchlaków do końca roku nie powinny spadać, a wręcz możemy oczekiwać lekkiej tendencji wzrostowej – mówi Bilski. – Na sytuację wpłynąć może także sytuacja na rynku tuczników. Dziś po raz pierwszy od dłuższego czasu doszło do sprzedaży na małej giełdzie, przez co część producentów wstrzymała się ze sprzedażą, żeby sprawdzić jak to przełoży się na polski rynek. W związku z tym zakłady zaczęły poszukiwać żywca, co powinno przynieść delikatne podwyżki cen tuczników i stanowi zachętę do wstawień przed potencjalnymi podwyżkami cen warchlaków – dodaje.