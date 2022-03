Ceny warchlaków wciąż rosną, choć nieco spokojniej

Ceny warchlaków nieco wzrosły, jednak podwyżkom tym daleko do niedawnych skoków cen. Na rynku panują mieszane nastroje, spowodowane niespodziewanymi obniżkami cen tuczników, choć większość rozmówców ma nadzieję, że spowolnienie trendu wzrostowego na rynku trzody ma jedynie przejściowy charakter.

W tym tygodniu na rynku warchlaków brakuje zgodności. Część ankietowanych punktów sprzedaży podniosła ceny (od 5 do 25 zł/szt.), inni zaś pozostali przy cenach z poprzedniego tygodnia. W przypadku warchlaków importowanych pojawiły się również niewielkie obniżki, choć nieliczne i zazwyczaj dotyczące wyłącznie cen minimalnych.

Nastroje na rynku warchlaków

Na rynku warchlaków w tym tygodniu panują mieszane nastroje, spowodowane niespodziewanymi obniżkami cen tuczników, choć większość rozmówców ma nadzieję, że spowolnienie trendu wzrostowego na rynku trzody ma jedynie przejściowy charakter.

– Ładnie szło do góry, aż się zatrzymało wszystko. Nasi minimalnie opuścili ceny tuczników. A co będzie dalej? Nie wiadomo. Dominuje przekonanie, że dalej będzie szło do góry – mówił jeden z naszych rozmówców.

Inny z rozmówców podkreślił, że ceny warchlaków, przy obecnych kosztach produkcji i cenach skupu tuczników, już niemal osiągnęły poziom maksymalny, więc dalsze podwyżki będą uzależnione od sytuacji na rynku tuczników, która powinna ulec poprawie w ciągu 2-3 tygodni, podczas których obawy o dalsze obniżki skłonią rolników do sprzedaży, a magazyny zostaną odpowiednio zaopatrzone na okres świąteczny. Po tym nasz rozmówca spodziewa się dalszych podwyżek.

Podobnego zdania jest Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, który sądzi, że za 7 do 10 dni ceny tuczników w Polsce zaczną ponownie rosnąć, m.in. ze względu na niedobór żywca w Europie oraz zbliżający się okres świąteczny.

Jak zaznacza Bilski, czynnikami ograniczającymi wzrost cen warchlaków jest stabilizacja euro oraz zmniejszone zainteresowanie zakupem.

– Osoby, które nie zdążyły kupić warchlaków w niższej cenie mocno zastanawiają się nad wstawieniami. Zniechęcający wpływ wywierają również wysokie ceny pasz oraz niepewność w kwestii dalszego rozwoju sytuacji. Niektórzy wolą nie ryzykować utraty właśnie osiągniętego zysku, poprzez decyzję o kolejnym wstawieniu – mówił.

Po ile warchlaki krajowe (18.03.2022)?

Większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji zdecydowała się podniesienie cen (od 10 do 25 zł/szt. netto).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 284 zł/szt. netto, tj. o 13 zł/szt. netto więcej niż w zeszłym tygodniu. Ich ceny minimalnie osiągają 250 zł/szt. netto, zaś maksymalne 310 zł/szt. netto.

W przypadku krajowych warchlaków w masie 30 kg średnia cena wynosi 349 zł/szt. netto, tj. o 29 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem. Ich ceny mieszczą się w zakresie 315 - 370 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 18.03.2022

Ceny warchlaków importowanych (18.03.2022)?

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 354 zł/szt. netto, tj. o 7 zł/szt. więcej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 290 do 386 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 18.03.2022

