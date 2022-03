Ceny warchlaków z niewielkimi korektami. Jak zmienił się popyt?

Ceny warchlaków krajowych nieco wzrosły, zaś importowanych minimalnie spadły, jednak coraz więcej punktów sprzedaży decyduje się na utrzymanie cen. Jak w ostatnim czasie zmienił się popyt na warchlaki?

W tym tygodniu na rynku warchlaków ponownie brakuje zgodności. Część ankietowanych punktów sprzedaży podniosła ceny (od 5 do 15 zł/szt.), inni zaś pozostali przy cenach z poprzedniego tygodnia. Pojawiły się również obniżki (od 5 do 30 zł/szt.), choć dotyczyły głównie warchlaków importowanych z Danii.

Nastroje na rynku warchlaków

Producenci warchlaków podkreślają znaczący spadek popytu na warchlaki. Na szczęście trudności ze sprzedażą nie ma, jednak telefonów jest coraz mniej.

– Na rynku widoczne jest zainteresowanie zakupem warchlaków, choć mniejsze niż jakiś czas temu. Popyt utrzymuje się na poziomie pozwalającym sprzedać to co jest, ale telefonów jest mniej – stwierdza Kucharska.

Podobną opinią dzieli się z nami Karol Łakomy, który podkreśla negatywny wpływ szalejących cen na gotowość do wstawień.

– Popyt nie jest tak duży jak zazwyczaj był przy tych cenach. Producenci tuczników nie wiedzą co zrobić, ponieważ zboża są drogie, podobnie jak inne środki produkcji, ale z drugiej strony jest też cena, więc popyt jest mniejszy, ale warchlaki schodzą na bieżąco – mówi Łakomy.

Z kolei Maciej Migała zaznacza, że rolnicy zajęci są pracami polowymi, po zakończeniu których może nastąpić pewne ożywienie na rynku warchlaków.

– Problemem w najbliższym czasie mogą być pasze. Dostałem informację o firmy, u której zaopatruję się w śruty, że kończą sprzedaż i po wyprzedaniu zapasów więcej dostaw nie będzie. Nie wiem co będzie dalej. Te wysokie ceny mogą być ostatnim gwoździem do naszej trumny – wskazuje Migała. – Poczekam do żniw, ale jeśli nic się nie zmieni to będę musiał zrezygnować. Nieustające dokładki nie mają sensu – dodaje.

Do braku opłacalności odniósł się również Jakub Napierała.

– Popyt słabnie, ponieważ dzisiejsze ceny nie porywają kosztów produkcji ani warchlaków, ani tuczników. Zboża drastycznie zdrożały a jeszcze gruchnęła wiadomość, że Argentyna wstrzymuje dostawy śruty sojowej, która też idzie szybko do góry. Za chwileczkę będziemy znowu na minusie wychodzić, więc rynek szybko zareagował w postaci zmniejszonego popytu na warchlaki – mówi Napierała.

Informacje o niewielkim popycie płyną również z punktów oferujących warchlaki z Danii. Jak donoszą nasi rozmówcy, popyt znacząco zmalał oraz pojawiają się utrudnienia w sprzedaży warchlaków, ponieważ ryzyko związane ze wstawieniami jest na tyle wysokie, że zniechęca wielu rolników.

Podobnego zdania jest Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad.

– Popyt jest dużo słabszy niż wcześniej. Wszyscy spoglądają na sytuację na rynku pasz, choć moim zdaniem wytwórnie reagują nieco na wyrost ostrzegając, że nie będzie czym wyżywić zwierząt. Nowych wstawień jest coraz mniej i tak już chyba będzie, ponieważ ryzyko wstawień jest nadal ogromne. W najbliższym czasie będziemy żyć w niedoborze wieprzowiny, ale nikt nie zagwarantuje, że ceny będą na tyle wysokie, żeby produkcja była nadal opłacalna, a wszystko wskazuje na to, że do utrzymania rentowności kilogram tucznika na wbc będzie musiał w czerwcu kosztować 11,5-12 zł – stwierdza Bilski. – Wczorajsza podwyżka w Danii była nieco polityczna. Na rynku pojawiło się wiele ofert sprzedaży tanich warchlaków. Mamy przed sobą tydzień lub dwa mocnego zastoju – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (25.03.2022)?

W tym tygodniu na podniesienie cen zdecydowała się połowa ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji (od 5 do 15 zł/szt. netto).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 287 zł/szt. netto, tj. o 3 zł/szt. netto więcej niż w zeszłym tygodniu. Ich ceny minimalnie osiągają 250 zł/szt. netto, zaś maksymalne 320 zł/szt. netto.

W przypadku krajowych warchlaków w masie 30 kg średnia cena wynosi 352 zł/szt. netto, tj. o 3 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem. Ich ceny mieszczą się w zakresie 330 - 375 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 25.03.2022

Ceny warchlaków importowanych (25.03.2022)?

W przypadku warchlaków importowanych przeważająca część punktów sprzedaży postanowiła utrzymać ceny z poprzedniego tygodnia. Pojawiły się też obniżki.

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 353 zł/szt. netto, tj. o 1 zł/szt. mniej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 290 do 392 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 25.03.2022

