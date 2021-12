Ceny warchlaków zgodne z przewidywaniami. Kiedy nastąpi zmiana?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, w cennikach za warchlaki krajowe i importowane nie pojawiło się zbyt wiele zmian. W kwestii prognozowanego terminu rozpoczęcia tendencji wzrostowej wśród naszych rozmówców widać jednak pewne rozbieżności.

Zdecydowana większość ankietowanych punktów sprzedaży nie zdecydowała się na wprowadzenia korekt w cennikach za warchlaki.

Prognozy dla rynku warchlaków

Jak podkreślił jeden z naszych rozmówców, na większe ruchy w cennikach za warchlaki przyjdzie jeszcze poczekać.

– Na razie ceny warchlaków osiągnęły już chyba maksymalny poziom. Nieliczne zmiany nie wynikają z jakiejś większej tendencji wzrostowej, tylko są skutkami zwiększonego popytu w okresie świątecznym. Sądzę, że porządne odbicie przyjdzie dopiero w marcu, jeśli ma się cokolwiek odbić – stwierdził.

Z kolei Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, informuje o możliwych podwyżkach już w drugiej połowie stycznia.

– Zgodnie z przewidywaniami ceny pozostały bez zmian. Jednak wszyscy niecierpliwe czekają na podwyżki. Wczoraj pojawiły się informacje, że podobno od 15 stycznia ceny mają zacząć rosnąć. Właściciele zakładów mięsnych donoszą o braku tuczników na rynku. Na razie sytuacja jest łagodzona importem, jednak to tylko kwestia czasu, gdy żywca zacznie brakować. Dlatego gorzej już nie będzie. Można się spodziewać, że będzie już tylko lepiej. Pozostaje natomiast pytanie do jakiego poziomu wzrośnie cena, ponieważ, ze względu na wysokie ceny pasz oraz perspektywę rosnących cen warchlaków, przy 7 zł na wbc zysk wyniesie około zera. Zgodnie z nowymi cennikami pasz na styczeń, ceny wzrosły o kolejne kilkadziesiąt zł/t. Wyżywienie jednego tucznika wynosi już ok. 415 zł netto, dlatego dużo hodowców doszło do wniosku, że możliwość zarobku jest bardzo wątpliwa przy obecnych cenach, więc lepiej sprzedać zboże niż tuczyć – mówił Bilski. – Wraz z nadzieją na wzrost cen żywca od 15 stycznia liczymy również, że od 3 tygodnia stycznia zaczną rosnąc ceny warchlaków – dodał.

Po ile warchlaki krajowe (30.12.2021)?

Zgodnie z wynikami naszej redakcyjnej sondy, praktycznie wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków z produkcji krajowej zdecydowały się na utrzymanie cen.

Stawki za krajowe warchlaki w wadze 20 kg wynoszą aktualne średnio 139 zł/szt. netto. Mieszczą się one w zakresie 115 - 160 zł/szt. netto.

Z kolei krajowe warchlaki ważące 30 kg kosztują średnio 190 zł/szt. netto. Ich ceny mieszczą się w zakresie 160 - 200 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 30.12.2021

Ceny warchlaków importowanych (30.12.2021)?

Na utrzymanie cen z zeszłego tygodnia zdecydowały się również praktycznie wszystkie punkty sprzedaży warchlaków z Danii.

Zwierzęta importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 180 zł/szt. netto. Ich ceny wahają się w zakresie od 126 do 220 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 30.12.2021