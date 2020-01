Ceny żywca wciąż spadają

Ostatnie siedem dni przyniosło dalszy spadek cen tuczników w wadze żywej. Stabilizują się natomiast ceny świń sprzedawanych w wadze bitej ciepłej.

Jak wynika z naszej cotygodniowej sondy, ostatnich siedem dni przyniosło dalszy spadek cen żywca wieprzowego. W porównaniu z minionym tygodniem spadły one o 9 groszy i wynoszą obecnie 5,45 złotych netto za kilogram. Ceny świń w wadze żywej wahają się w granicach 5,20 - 5,70 zł netto za kilogram.

Nie odnotowaliśmy natomiast większych zmian w poziomie cen świń skupowanych w wadze bitej ciepłej. Obecnie średnia stawka za półtusze w klasie E wynosi 7,09 zł netto za kilogram, czyli o grosz więcej niż przed tygodniem. Ceny półtusz w wbc wahają się w zakresie 6,75 - 7, 30 zł netto za kilogram.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach czekać nas będzie stabilizacja cen. Wskazują na to dane z wiodących europejskich rynków, na których to w ostatnim czasie obserwujemy albo minimalne podwyżki, albo utrzymanie obecnych stawek. Większych podwyżek będziemy mogli spodziewać się prawdopodobnie w drugim kwartale roku.