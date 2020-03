Chińczycy opracowali skuteczną szczepionkę na ASF?

Jak donosi portal Pigprogress.net, naukowcom z Chińskiego Instytutu Weterynaryjnego Harbin udało się opracować szczepionkę, która według wstępnych badań laboratoryjnych jest w pełni skuteczna w walce z afrykańskim pomorem świń

To kolejne tego typu doniesienie, które pojawiło się w ciągu ostatnich dni. Niedawno informowaliśmy o sukcesie badaczy z USA, którzy opracować mieli w pełni bezpieczną szczepionkę skuteczną w walce z afrykańskim pomorem świń.

Sukcesem pochwalili się również naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przy współpracy z kolegami z Wielkiej Brytanii zmapowali genom wirusa ASF.

Tym razem sukces ogłosili naukowcy z Chińskiego Instytutu Weterynaryjnego Harbin. W artykule opublikowanym w piśmie "Science China Life Sciences" poinformowali oni, że poprzez usunięcie szeregu genów z lokalnego szczepu wirusa udało się stworzyć żywą szczepionkę o znikomej zjadliwości. Na stronie internetowej Instytutu napisano, że jest to obecnie najbardziej obiecująca szczepionka którą wdrożyć można w praktyce fermowej, i stanowić będzie ona cenne narzędzie w zapobieganiu ASF w Chinach i innych krajach azjatyckich. Na razie nie poinformowano kiedy szczepionka będzie dostępna w handlu.

Jak informuje Instytut, opracowana szczepionka jest w pełni bezpieczna. Nawet przy zastosowaniu jej maksymalnej dawki, zmodyfikowany wirus obecny w szczepionce nie był w stanie replikować w narządach miąższowych świń, jedynie nieznacznie replikował w węzłach chłonnych zwierząt. Zwierzęta z powodzeniem radziły sobie jednak z jego zwalczaniem - po dwóch tygodniach od podania szczepionki, w organizmie zwierząt nie znaleziono śladów żywego wirusa. Jednocześnie w całym okresie badania u zwierząt nie potwierdzono objawów infekcji. Zastosowanie szczepionki nie przyniosło również negatywnych skutków przy podaniu maciorom prośnym. Nie zaobserwowano występowania poronień, czy mniejszej liczby żywo urodzonych prosiąt.

Czy opisane powyżej odkrycie pomoże w walce z afrykańskim pomorem świń w Chinach? W takich osądach należy być ostrożnym, przed dopuszczeniem preparatu do użytku czeka nas jeszcze długi okres badań, który ma dać pełną odpowiedź na temat skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki. Odkrycie chińskich naukowców nie wpłynie również zbytnio na walkę z ASF w Europie. Po pierwsze nie wiadomo czy szczepionka jest skuteczna w walce z europejskim szczepem wirusa pomoru. Po drugie zaś ze względu na stosowaną w UE strategię zwalczania ASF wątpliwe jest, że dopuści ona do zastosowania jakiejkolwiek szczepionki. W myśl obowiązujących przepisów wiązałoby się to z zakazem eksportu wieprzowiny przez kraj który zgodzi się na wykorzystanie preparatu. Nawet w przypadku dostępności skutecznej i bezpiecznej szczepionki, jej wykorzystanie będzie traktowane zatem jako ostateczność.