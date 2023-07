Jak donosi Agra Europe, produkcja wieprzowiny w Chinach ponownie wzrosła w pierwszej połowie 2023 roku. Po bardzo znaczących wzrostach w ostatnich dwóch latach, wzrost jest teraz bardziej umiarkowany i wynosi 3,2 proc.

Wzrost ubojów o 2,6 proc.

Według chińskiego biura statystycznego, w pierwszej połowie 2023 roku w Chinach wyprodukowano 30,3 mln ton wieprzowiny, co oznacza wzrost o 3,2 proc. w porównaniu z pierwszą połową 2022 roku. W tym celu zabito 375,5 mln świń, było to o 2,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Statystycy szacują pogłowie trzody chlewnej w końcu czerwca na 435,2 mln sztuk, co oznacza wzrost o 1,1 proc. w ciągu roku.

Ceny wieprzowiny nie pokrywają kosztów produkcji

Jednak nastroje w chińskim przemyśle wieprzowym nie są bynajmniej pozytywne. Utrzymująca się od pewnego czasu niska cena, spowodowana zbyt dużą podażą w stosunku do dość mizernego popytu, powoduje straty zarówno dla producentów rolnych, jak i dużych firm ubojowych. Od kwietnia średnia krajowa cena świń rzeźnych oscyluje wokół 14 CNY (1,74 euro) za kilogram wagi żywej (LG), podczas gdy analitycy twierdzą, że koszty produkcji wynoszą około 16 CNY/kg (1,99 euro).

Duże straty u dużych producentów

Poziom cen tuczników rzeźnych w Chinach jest, więc niższy niż obecnie w wielu krajach Unii Europejskiej, co jest wyjątkowo nietypowe. Według ekspertów, wielcy producenci wieprzowiny notowani na giełdzie w Chinach również ponieśli miliardowe straty w pierwszej połowie 2023 r. i popadli w duże zadłużenie.