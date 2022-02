Chiński import wieprzowiny znacznie spada

Rosnąca produkcja trzody chlewnej w Chinach doprowadziła do znacznego spadku importu wieprzowiny w ciągu 2021 roku.

Według danych chińskiego urzędu celnego łączny wolumen importu spadł w porównaniu do 2020 r o 730 tys. ton, czyli o 12,7 proc.. do około 5,0 mln ton.

Wydatki na import zmniejszyły się o 1,68 mld dolarów, czyli o 11,3 proc. do 13,19 mld dolarów. Pomimo mniejszej wielkości zamówień, sprowadzony tonaż był drugim, co do wielkości po rekordowym 2020 roku.

Import mięsa spadł o 17 proc.

W 2022 r. analitycy spodziewają się dalszego spadku importu chińskiej wieprzowiny. Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) niedawno oszacowało go na 5 proc.

Jak pokazuje analiza danych handlowych organizacji patronackiej duńskiego przemysłu rolno-spożywczego (L&F), chińscy importerzy byli szczególnie niechętni kupowaniu świeżej, schłodzonej i mrożonej wieprzowiny.

W tej pozycji w 2021 r. odnotowano spadek o 16,9 proc. do 3,57 mln ton w porównaniu do poprzedniego roku. Natomiast import wieprzowych produktów ubocznych spadł tylko o 3,3 proc. do 1,21 mln ton. Jeśli chodzi o dostawców, USA i Kanada oraz Niemcy były jednymi z największych przegranych na chińskim rynku.

W eksporcie świeżego mięsa USA straciły około 43 proc. swojej sprzedaży w porównaniu do 2020 roku i dostarczyły go tylko 397 910 ton do ChRL. Z kolei sprzedaż produktów ubocznych z USA wzrosła o 34,2% proc. do 332 130 ton. Kanada odnotowała straty w obu grupach produktów.

Hiszpania najważniejszym dostawcą

Niemcy sprzedały Chinom 626 680 ton wieprzowiny i produktów ubocznych w 2020 r., przed wykryciem ASF.

Pomimo mniejszego popytu ze strony Chin, Hiszpania była w stanie znacząco zwiększyć swoje dostawy o 17,6 proc. do prawie 1,1 mln ton. Eksport produktów ubocznych wzrósł o 19,5 proc. do 281.890 ton. W ten sposób Hiszpanie rozszerzyli swoją wiodącą pozycję, jako najważniejszy dostawca wieprzowiny dla Chin.

Ponadto Brazylia zwiększyła eksport wieprzowiny do ChRL o 13,7 proc. do 546 580 ton.

Ale w 2021 r. również Francja była jednym ze zwycięzców. Jej eksport świeżej i mrożonej wieprzowiny wzrósł o jedną piątą do 152.780 ton.