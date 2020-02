Chiński program odbudowy pogłowia świń - na czym polega?

Trzyletni program odbudowy pogłowia trzody chlewnej w Chinach to zasadniczy i systemowy dokument dla tamtejszej hodowli tych zwierząt. Jak wyjaśnia Jacek Strzelecki, ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego: W tym dokumencie, kryterium samowystarczalności dla produkcji wieprzowiny zostało ustanowione na poziomie 70 proc., to oznacza, że tamtejszy rząd nie dopuści do pogłębienia importu wieprzowiny, który obserwowaliśmy w poprzednich miesiącach.

ASF znacząco zmienił rynek chowu świń w Chinach. Przypomnijmy, że w lipcu 2019 r. chiński rząd wprowadził program bioasekuracji w zakresie walki z afrykańskim pomorem świń (ASF). - To jest poważna, wręcz jakościowa zmiana – podkreśla Jacek Strzelecki.

Kolejny etap ratowania chińskiego rynku chowu trzody chlewnej, to trzyletni program odbudowy pogłowia świń. Program zakłada dopłaty do produkcji ukierunkowanej na chów świń, preferencji do uzyskiwania gruntów przeznaczonych pod ich hodowlę, czy też powołania funkcji sygnalisty, osoby zgłaszającej podejrzane sytuacje związane z wystąpieniem ognisk ASF.