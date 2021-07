Chiński rynek wieprzowiny: Rządowy interwencyjny skup stabilizuje rynek

W trzecim tygodniu lipca bieżącego roku średnia krajowa cena żywca wieprzowego w Chinach wyniosła 15,92 CNY/kg, co oznacza wzrost o 0,1% w stosunku do poprzedniego tygodnia i spadek o 55,9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Ceny żywca wieprzowego wzrosły w 18 prowincjach, w tym w Anhui, Fujian, Jiangxi, Chongqing, Szanghaju i Guangxi, podczas gdy ceny spadły w 12 prowincjach, w tym w Jilin, Liaoning, Syczuanie, Heilongjiang, Mongolii Wewnętrznej i Tianjin.

Średnia cena żywca wieprzowego w południowych Chinach była wyższa i wyniosła 17,01 CNY/kg, a w północno-wschodniej części kraju średnia cena wyniosła 14,69 CNY/kg. Średnia krajowa cena wieprzowiny wyniosła 26,29 CNY/kg, co oznacza spadek o 0,2% w stosunku do poprzedniego tygodnia i spadek rok do roku o 50,5%.

W 13 prowincjach, w tym Shandong, Hunan, Fujian, Gansu, Anhui, Guangxi ceny wieprzowiny wzrosły, a w 16 prowincjach w tym Heilongjiang, Liaoning, Pekin, Syczuan, Shaanxi i Hainan ceny spadły. Tymczasem w Szanghaju ceny wieprzowiny nie zmieniły się. Średnia cena wieprzowiny w południowych Chinach była wyższa i wyniosła 29,98 CNY/kg, a cena w północno-wschodnich Chinach była niższa i wyniosła 22,22 CNY/kg.

Średnia krajowa cena prosiąt wyniosła 44,32 CNY/kg, co oznacza spadek o 2,8% w stosunku do tygodnia wcześniej i spadek rok do roku o 56,9%. Ceny prosiąt wzrosły w Szanghaju, Fujian, Ningxia, a 26 prowincjach, w tym Gansu, Jiangsu, Hainan, Jilin, Guizhou, Syczuanie ceny spadły.

Ceny pasz w Chinach

Średnia krajowa cena kukurydzy wyniosła 2,98 CNY/kg, co oznacza spadek o 0,3% w stosunku do poprzedniego tygodnia i wzrost rok do roku o 30,1%.

Średnia cena kukurydzy w trzech północno-wschodnich prowincjach, w głównym obszarze produkcji, wyniosła 2,68 CNY/kg, co oznacza spadek o 0,7% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Z kolei cena kukurydzy w prowincji Guangdong, głównym obszarze sprzedaży, wyniosła 3,08 CNY/kg, co oznacza spadek o 0,6 % w porównaniu z minionym tygodniem.

Średnia krajowa cena śruty sojowej wyniosła 3,74 CNY/kg, co oznacza wzrost o 0,3% w porównaniu z poprzednim tygodniem i wzrost rok do roku o 16,5.

Średnia cena mieszanki paszowej dla tuczników wyniosła 3,62 CNY/kg, i było to tyle samo, co w poprzednim tygodniu, a w ujęciu rok do roku wzrosła o 13,8%.

Pogłowie świń i macior

Od stycznia do końca czerwca bieżącego roku pogłowie świń w Chinach wyniosło 439 mln 110 tys. sztuk, co w porównaniu z takim samym okresem rok do roku jest więcej o 29,2%. Z kolei pogłowie macior wyniosło 45 mln 640 tys. szt., co w ujęciu rok roku jest więcej o 25,7%

Import wieprzowiny

W czerwcu bieżącego roku odnotowano po raz kolejny spadek importu wieprzowiny. Jak wynika z danych chińskiego urzędu celnego GACC chińscy importerzy w poprzednim miesiącu sprowadzili do Chin 450 tys. ton wieprzowiny i podrobów wieprzowych, w tym 340 tys. ton wieprzowiny. Tymczasem w miesiąc wcześniej, w maju, było to odpowiednio 470 tys. ton oraz 370 tys. ton. Co ważne spadek nie dotyczył tylko wolumenu, ale również cen.

Dalszy ciąg skupu

Chiński rząd kontynuuje na chińskim rynku skup interwencyjny. 21 lipca 2021 roku, w ramach państwowej rezerwy centralnej, rząd kupił na rynku wewnętrznym 20 000 ton wieprzowiny. Co ciekawe już zapowiedź zakupu takiego wolumenu podziała stabilizująco na rynek, co widać po średniej cenie za 1 kg chudej wieprzowiny, która tydzień do tygodnia nie ulega zmianie.

Podsumowanie i prognoza

Niewątpliwie chiński rynek wieprzowiny jest w pułapce kosztowo-cenowej. W związku z tym działania rządu zmierzają do zachowania rentowności dla rolników i hodowców oraz przetwórców. W osiągnięcia tego celu mają pomóc interwencyjne skupy wieprzowiny, które są prowadzone od początku lipca tego roku i wygląda na to, że spełniają one swoją rolę.

Wzrost pogłowia świń i macior to ewidentne dowody, że chiński rząd zapanował nad afrykańskim pomorem świń ASF (od 1 stycznia do 21 lipca 2021 roku w Chinach było 10 ognisk ASF) i odbudował straty w hodowli nim wywołane.

Z kolei zmniejszający się import również potwierdza odbicie w chińskiej wieprzowinie. Czy tren spadkowy się utrzyma oraz jaka będzie jego głębokość, to dopiero potwierdzą dane za lipiec i sierpień, bowiem w tych miesiącach chińscy importerzy będą kontraktować zakupy jesienne i zimowe.