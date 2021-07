Chiński rynek wieprzowiny - spadki i próby stabilizacji cen

Chiński rynek wieprzowiny cechuje trend spadkowy z chwilowymi odbiciami. Determinacja chińskiego rządu w odbudowie pogłowia trzody chlewnej była i jest wielka, bowiem wieprzowina to strategiczne mięso, które jako jedyne jest w koszyku ustalania inflacji. Tym samym ma znaczenie makroekonomiczne dla chińskiej gospodarki.

W drugim tygodniu lipca bieżącego roku średnia krajowa cena żywca wieprzowego wyniosła 15,90 CNY/kg, to jest o 2,1% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 54% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Ceny żywych świń wzrosły w 23 prowincjach (na 33 prowincje), w tym w Pekinie, Tianjin, Xinjiang, Shaanxi, Gansu i Hunan, podczas gdy ceny spadły w 7 prowincjach, w tym w Jilin, Guangxi, Guangdong, Heilongjiang, Shanxi i Sichuan. Średnia cena żywca wieprzowego w południowych Chinach była wyższa i wyniosła 16,86 CNY/kg. Z kolei w północno-wschodnich Chinach cena była niższa i wyniosła 15,09 CNY/kg.

Średnia krajowa cena wieprzowiny wyniosła 26,34 CNY/kg, czyli o 0,5% więcej niż w poprzednim (pierwszym) tygodniu i o 48,7% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Ceny wieprzowiny wzrosły w 18 prowincjach, w tym w Szanghaju, Anhui, Shanxi, Hubei, Hebei, Liaoning, a spadły w 11 prowincjach, w tym w Qinghai, Pekinie, Fujian, Hainan, Guangxi, Ningxia. Ceny w prowincji Guangdong nie zmieniły się.

Średnia cena wieprzowiny w południowych Chinach była wyższa i wyniosła 30,01 CNY/kg. Z kolei cena w północno-wschodnich Chinach była niższa i wyniosła 22,82 CNY/kg.

Cena prosiąt w Chinach

Średnia krajowa cena prosiąt wyniosła 45,59 CNY/kg to jest o 2,1% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 54,5% mniej rok do roku. Ceny prosiąt wzrosły w prowincjach Jilin, Xinjiang, Jiangxi, Henan, Hebei, a spadły 23 prowincjach, w tym w Shanxi, Hubei, Shaanxi, Hainan, Guizhou, Guangxi. Ceny w Szanghaju nie zmieniły się.

Przyczyny tego stanu

Chiński rząd w listopadzie 2019 roku wdrożył program odbudowy pogłowia świń, które wskutek epidemii afrykańskiego pomoru świń ASF w jeden rok zmniejszyło się z 428,17 mln sztuk w 2018 roku do 310,41 mln sztuk w 2019 roku (-27,5%).

Program ten zakładał (i nadal zakłada) odbudowę pogłowia, modernizację jakościową (także genetyczną) pogłowia, w tym przede wszystkim loch oraz wdrożenie bioasekuracji. Pierwszy etap odbudowy miał na celu powrót do stanu liczbowego pogłowia na koniec 2020 roku do poziomu 70-80% z końca 2017 roku (sprzed epidemii ASF). W efekcie udało się w jeden rok (na koniec 2020 roku) odtworzyć pogłowie do poziomu 406,5 mln sztuk (+31%). Od początku prowadzony jest również proces modernizacji jakościowej, choć główny wysiłek w tym zakresie podjęty został pod koniec 2020 roku.

Determinacja chińskiego rządu była i jest wielka, bowiem wieprzowina to strategiczne mięso, które jako jedyne jest w koszyku ustalania inflacji. Wszelkie wahania cen na tym rynku mają przełożenie na indeks CPI. Inaczej pisząc wieprzowina oraz powiązany z nią uprawa zbóż (głównie kukurydza) ma znaczenie makroekonomiczne dla chińskiej gospodarki.

Wirus ASF wywołał kryzys na chińskim rynku wieprzowiny, czego skutkiem był duży wzrost cen żywca, prosiąt oraz wieprzowiny. Dla ratowania rynku przed załamaniem chiński rząd we wrześniu 2019 roku rozpoczął sprzedaż wieprzowiny z centralnej rezerwy państwowej w transzach od 10 do 40 tys. ton, w zależności od sytuacji rynkowej. Zastosowany mechanizm interwencyjny przyniósł oczekiwane cele. Ceny żywca, prosiąt oraz mięsa spadły średnio o 50% do postawionego przez rząd celu. Uważano, że spadki są dowodem odbudowy siły chińskiego rynku wieprzowego. I tak było i jest w rzeczywistości.

Tymczasem wiosną tego roku trend spadkowy nie zatrzymał się, a wręcz przyspieszył i pogłębił. O ile poziom 25 juanów (CNY) za kilogram wieprzowiny u producenta jest gwarancją stabilności rynku, to zauważono, że wszystko poniżej wywołuje napięcia w całym łańcuchu produkcyjnym. Dlaczego? Otóż wygląda na to, że chiński program odbudowy pogłowia świń oraz obniżki cen z 2019 roku został oparty na projekcji cen pasz i kosztów sprzed epidemii ASF, czyli sprzed sierpnia 2018 roku. Od tego czasu ceny pasz, koszty pracy, transportu oraz innych środków produkcji wzrosły. Ponadto doszły koszty modernizacji stad i bioasekuracji.

W celu ratowania sytuacji chiński rząd opublikował czerwcu tego roku plan stabilizacji rynku wieprzowiny w Chinach. Cel strategiczny to utrzymywanie rentowności dla rolników (hodowców świń), przetwórców oraz akceptowalnej ceny dla konsumentów w oparciu o mechanizm obniżania i podwyższania cen świń (żywiec i prosięta) oraz wieprzowiny przy wykorzystaniu państwowego skupu interwencyjnego. Chiński rząd od początku lipca 2021 roku skupił na wewnętrznym rynku od chińskich producentów 32 000 ton wieprzowiny. Pierwszy skup (07.07.2021) wyniósł 20 000 ton, a drugi (14.07.2021) wyniósł 13 000 ton.

Prognoza cen żywca i prosiąt

Obecny trend cenowy po pierwszym skupie (07.07) wskazuje, że interwencja rządowa wstrzymała spadki. Czy tak faktycznie się stało pokażą dane, po dzisiejszym skupie, na początku przyszłego tygodnia. W każdym razie chiński rząd zapowiada kolejne skupy interwencyjne w celu zapobieżeniu dalszego spadku cen żywca i prosiąt oraz ich podniesienia dla podwyższenia rentowności chińskich hodowców oraz przetwórców.

Należy podkreślić, że mechanizm skupu nie ma na celu utrzymania wysokich cen importowych.