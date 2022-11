Chiński rynek wieprzowiny jest pod wpływem wahań cen, które są skutkiem kilku czynników, a za niektóre z nich odpowiadają hodowcy.

Obecnie w Chinach średnia krajowa cena prosiaka wyniosła 46,39 CNY/ kg (29,68 PLN), co oznacza spadek o 0,8% w porównaniu z poprzednim tygodniem, a rok do roku było to więcej o 79,5%.

Z kolei średnia krajowa cena żywca wieprzowego wyniosła 26,24 CNY/kg (16,79 PLN), co oznacza spadek o 2,3% w porównaniu z poprzednim tygodniem i wzrost o 53,5% rok do roku.

W przypadku wieprzowiny średnia cena jej wyniosła 41,16 CNY/kg (26,34 PLN), co oznacza spadek o 1,1% w porównaniu z poprzednim tygodniem i wzrost o 51,4% rok do roku.

Brak koordynacji rynkowej

W ostatnich dniach na temat sytuacji na rynku wieprzowiny w Chinach wypowiedział się Ma Youxiang, chiński wiceminister rolnictwa i spraw wiejskich. W jego ocenie ogólnie podaż świń i macior jest zadowalająca, ale widoczna jest niewłaściwa koordynacja procesów produkcyjnych, co wpływa na duże wahania cen.

Jak podkreślił wiceminister Ma duża zmienność cenowa wynika z nieprzemyślanych decyzji opartych na krótkoterminowych strategiach produkcyjnych. W efekcie ma miejsce fluktuacja cen, co uniemożliwia utrzymywanie stabilności rynku wieprzowiny. Zaapelował, by rolnicy hodujący świnie nie kierowali się krótkookresowym myśleniem nastawionym li tylko na szybki zysk, lecz by opracowali długookresowe plany produkcyjne. Jak zaznaczył hodowcy są kluczowym ogniwem mającym znaczenie dla stabilności całego chińskiego rynku wieprzowiny. W rezultacie brak przemyślanej polityki produkcyjnej wywołuje napięcia na rynku.

Ponadto Ma Youxiang podkreślił, że choć afrykański pomór świń (ASF) nie jest już problemem w Chinach, to nie zwalnia to hodowców z przestrzegania procedur bezpieczeństwa biologicznego i sanitarnego. Wezwał ich do zweryfikowania i zmaksymalizowania działań ochronnych.