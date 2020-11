Chiny: Gwałtownie rośnie pogłowie świń

Chiny zwiększają produkcję świń po afrykańskim pomorze świń (ASF) znacznie szybciej niż oczekiwano, choć niektórzy analitycy kwestionują te dane.

Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) oczekuje, że chiński import wieprzowiny osiągnie w tym roku rekordowy poziom 4,3 miliona ton. Import ma spaść w przyszłym roku, ale popyt na wieprzowinę nadal będzie bardzo wysoki.

Według chińskiego ministerstwa rolnictwa, podaż wieprzowiny na zbliżające się obchody Nowego Roku w Chinach będzie o 30 procent większa niż rok. Szybkie ożywienie produkcji trzody chlewnej, oprócz dużego importu wieprzowiny i zmienionego popytu, poprawiłoby podaż wieprzowiny o około 30 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie ceny wieprzowiny znacznie spadłyby w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Według ministerstwa, chińscy producenci trzody chlewnej otworzyli około 12 500 nowych dużych ferm trzody chlewnej i ponownie uruchomili ponad 13 000 istniejących ferm w pierwszych trzech kwartałach roku. Odbudowa chińskiej populacji świń została przeprowadzona znacznie szybciej i lepiej niż oczekiwano po spadku pogłowia, o co najmniej 40 procent z powodu afrykańskiego pomoru świń.

W 2019 roku produkcja spadła do najniższego od 16 lat poziomu 42,6 mln ton. Według prognoz Rabobanku, a w tym roku produkcja miała się zmniejszyć o dalsze 20 procent. Jednak według chińskiego ministerstwa rolnictwa, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku produkcja spadła tylko o 10,8 proc. rok do roku, do 28,38 miliona ton.

W 2019 r. Chiny postawiły sobie za cel przywrócenie do końca 2020 roku pogłowia świń do poziomu 80 proc. sprzed afrykańskiego pomoru świń (ASF). W ostatnim spisie powszechnym we wrześniu 2020 r. populacja świń wynosiła 370 mln, czyli 84 proc. poziomu z 2017 r., podczas gdy pogłowie loch hodowlanych osiągnęło 38,22 mln, czyli 86 proc. poziomu z 2017 r.

Ceny wieprzowiny w Chinach ostatnio spadły do 50,56 juana (1 juan = 0,5733 zł, NBP 2020-11-20) za kg. To jednak wciąż znacznie więcej niż w zeszłym roku, a nawet więcej niż przed ASF.

Rząd chiński podjął liczne kroki w celu poprawy podaży i stabilizacji cen. W tym celu sprowadzano na rynek duże ilości wieprzowiny z rezerw centralnych i sprowadzono rekordowe ilości.

Hodowcy świń i korporacje również stosunkowo szybko wrócili na rynek i obecnie często osiągają bardzo wysokie zyski dzięki rządowej polityce wspierającej. Według oficjalnych szacunków chińskiego ministerstwa rolnictwa, w czwartym kwartale popyt i podaż wieprzowiny w Chinach będą znacznie bardziej zrównoważone, ponieważ produkcja trzody chlewnej w dalszym ciągu bardzo szybko się poprawia.