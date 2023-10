Po tym jak wielkość importu z Chin do połowy tego roku była znacznie wyższa niż w zeszłym roku, w trzecim kwartale spadła do najniższego poziomu.

Spadek importu w II kwartale

W rankingu najważniejszych krajów dostawców Brazylia wyparła z czołówki Hiszpanów. Wolumen importu w trzecim kwartale na najniższym poziomie Władze chińskie opublikowały obecnie dane liczbowe dotyczące importu wieprzowiny w bieżącym roku, łącznie z trzecim kwartałem. Po tym jak do połowy tego roku import był znacznie wyższy niż w roku poprzednim, w trzecim kwartale Chiny zaimportowały najniższą ilość od początku 2019 roku.

Prawdopodobna przyczyna spadku importu

Niedawny importu jest prawdopodobnie spowodowany niedawnym ostrym wzrostem produkcji krajowej w Chinach. W trzecim kwartale 2023 roku w Chinach wyprodukowano około 12,69 mln ton wieprzowiny, czyli o 4,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednakże przez pierwsze trzy kwartały tego roku nadal można było zaobserwować ogólny wzrost importu w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Brazylia największym dostawcą

Od stycznia do września 2023 r. do Chin zaimportowano 1,27 mln ton wieprzowiny i 835 tys. ton wieprzowych produktów ubocznych. To o 4,7 i 9,0 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nowy główny dostawca: Brazylia wypiera Hiszpanię Większość krajów UE – z wyjątkiem Holandii – straciła udziały w rynku, które przejęły przede wszystkim USA, Kanada i Brazylia. W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku Brazylia zastąpiła Hiszpanię na stanowisku głównego dostawcy wieprzowiny do Chin. Od stycznia do września Brazylijczycy sprzedali jej do Chin 324 000 ton, co stanowi wzrost o 16,6 proc. w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami 2022 roku. Hiszpania dostarczyła 309 000 ton o około 9,4 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Kanada przesunęła się na trzecie miejsce z bardzo znaczącym wzrostem o 51,6 proc. do 111 tys. ton.