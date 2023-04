Chiny odnotowały niewielki wzrost produkcji mięsa w pierwszym kwartale 2023 r., przy słabnącej sprzedaży i popycie. Cena świń rzeźnych spadła do najniższego poziomu od roku w połowie kwietnia ze względu na wysoką podaż i słabą konsumpcję wieprzowiny. Chiński rząd może chcieć interweniować na rynku za pomocą takich środków, jak centralne przechowywanie.

Najszybszy wzrost produkcji wołowiny i baraniny

Jak poinformowało chińskie narodowe biuro statystyczne, całkowita produkcja mięsa wzrosła o 2,5 proc. w porównaniu do okresu styczeń-marzec 2022 r. do 24,56 mln ton. Najwyższe tempo wzrostu odnotowano w przypadku wołowiny i baraniny, po 5 proc.. Ponadto produkcja mięsa drobiowego wzrosła o 3,2 proc. Według statystyków, wzrost produkcji wieprzowiny był bardziej umiarkowany i wyniósł 1,9 proc.

Słabe spożycie wieprzowiny i spadające ceny żywca rzeźnego

W pierwszym kwartale 2023 r. ubito w Chinach 199 mln świń; to o 1,7 proc. więcej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Pogłowie trzody chlewnej w końcu marca liczyło 430,9 mln sztuk, co oznacza wzrost rok do roku o 2,0 proc.

Rzeczniczka Narodowej Komisji Rozwoju i Reform (NDRC), powiedziała, że ​​obecna produkcja trzody chlewnej jest na rozsądnym i wystarczającym poziomie. Cena tuczników rzeźnych spadła do prawie 14 CNY (równowartość 1,86 euro) za kilogram żywej wagi (LG) w połowie kwietnia do najniższego poziomu od roku ze względu na dobrą podaż rynkową i słabą konsumpcję wieprzowiny. Jednak prawdopodobieństwo kolejnego znaczącego spadku jest niskie ze względu na spodziewane ożywienie spożycia wieprzowiny. Według rzeczniczki, państwo ściśle monitoruje rynek i stan zapasów i w razie potrzeby będzie interweniować za pomocą środków takich jak scentralizowane magazynowanie.

Spodziewany spadek podaży żywego inwentarza

Według eksperta z China Animal Husbandry Group, hodowcy trzody chlewnej, którzy hodowali własne świnie, ponieśli średnią stratę około 91 CNY (12,08 euro) na zwierzę w pierwszym kwartale 2023 r., podczas gdy rzeźnie osiągnęły zysk brutto w wysokości 36 CNY (4,78 euro)

Jednak ze względu na stopniowy spadek liczby płodnych macior, podaż żywca prawdopodobnie wkrótce zmniejszy się.

Jak ekspert, jest miejsce na wzrost cen wieprzowiny wraz ze wzrostem popytu. Wskazuje na to również rynek kontraktów terminowych na żywiec wieprzowy na Dalian Commodity Exchange (DCE).