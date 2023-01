W mięsie produkowanym w Chinach jak i pochodzącym z importu stwierdzono blisko dwa tysiące przypadków jego zafałszowania. Na tej liście jest pięć zdarzeń z polskim rodowodem.

Naukowcy z Chińskiego Centrum Badań Mięsa CCBM (China Meat Research Centre – obecna nazwa tej instytucji to China Meat Food Research Centre), działającego przy Pekińskiej Akademii Nauk o Żywności (Beijing Academy of Food Sciences), zanalizowali ujawnione w latach 2012-2022 wskutek wyrywkowych kontroli oraz doniesień medialnych przypadki zafałszowania mięsa. W efekcie tego sporządzili listę 1987 kazusów wraz z opisem zastosowanych oszukańczych metod. Badania dotyczyły świeżego i mrożonego mięsa, w tym również drobiowego, oraz produktów przetworzonych. Swoją analizę naukowcy opublikowali w raporcie „A study on fraud of meat foods in China market: based on 1987 supervision and sampling inspection, import inspection and media reports” na platformie naukowej Research Square.

Rodzaje zafałszowań mięsa

Według chińskich naukowców z CCBM na 1987 zdarzeń, pod względem rodzaju zafałszowań mięsa, stwierdzono 869 przypadków sztucznego wzbogacenia (43,73%), 813 przypadków nielegalnego importu (40,92%), 250 substytucji (12,58%), 19 przypadków podrabiania markowego produktu (0,96%), 18 przypadków zastosowania niedozwolonego roztworu (0,91%), 15 przypadków błędnego oznaczenia (0,75%) oraz 2 przypadki posłużenia się fałszywymi certyfikatami (0,1%).

W przypadku sztucznego wzbogacenia najwięcej naruszeń dotyczyło pozostałości zakazanych leków weterynaryjnych (422 przypadki), niewłaściwego stosowania dodatków do żywności (297 przypadków) oraz obecności w mięsie substancji przemysłowych (97 przypadków) i innych niejadalnych substancji (57 przypadków).

W przypadku substytucji stwierdzone zostały: zafałszowanie innym składnikiem pochodzenia zwierzęcego (151 przypadków), zastąpienie mięsem chorych lub padniętych zwierząt (43 przypadki), przeterminowane lub zepsute mięso (31 przypadków), mięso niskiej jakości (7 przypadków), mięso niewiadomego pochodzenia (6 przypadków), obecność trujących substancji (5 przypadków), obecność składników pochodzenia roślinnego (4 przypadki), zabrudzone mięso (3 przypadki).

Ciekawie wygląda analiza zafałszowań dla poszczególnych rodzajów mięsa. Ilość przypadków przedstawia poniższa tabela.

Przypadki zafałszowanego mięsa z Polski

Na 1987 przypadków 1214 dotyczyło chińskiej produkcji mięsa i wyrobów z niego, a 733 importowanych. W przypadku zagranicznej produkcji największą ilość zafałszowań stwierdzona zostało w mięsie i produktach mięsnych pochodzących z Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Argentyny, Kanady. Na tej liście znajduje się również Polska, w przypadku której wykryto w badanym okresie 5 zafałszowań produktu.