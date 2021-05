Chiny planują wzrost produkcji wieprzowiny o blisko 20 proc.

Jak szacują analitycy rynku wieprzowiny, ekspansywna polityka Pekinu sprawia, że w 2021 roku produkcja żywca wieprzowego w Chinach może wzrosnąć o blisko 20 proc.

Według informacji portalu Pigprogress.net, intensywne działania na rzecz odbudowy pogłowia trzody chlewnej w Chinach zdają się przynosić efekt. Szacuje się, że w 2021 roku w „Państwie Środka” na ubój przeznaczone zostanie 613 milionów tuczników, czyli o 19,2 proc. więcej niż przed rokiem. Wolumen wyprodukowanej wieprzowiny może wynieść blisko 49,3 milionów ton, czyli o 1/5 więcej niż przed rokiem. Tym samym chińska produkcja trzody chlewnej zbliżyłaby się do poziomu sprzed momentu wykrycia w tym kraju ASF.

Choroba wykryta została w tym kraju w drugiej połowie 2018 roku i spowodowała masową likwidację stad trzody chlewnej. Od tej pory Chińczycy próbują odbudować swoją produkcję żywca wieprzowego. Pewne obawy co do skuteczności tego procesu pojawiły się przed kilkoma miesiącami, kiedy to pomór ponownie zaatakował fermy głównie w północnej części kraju. Niemniej według zapewnień Pekinu proces odbudowy pogłowia trwa, a wspomniane ogniska co najwyżej wydłużyły czas jego zakończenia.

Tymczasem import wieprzowiny przez Chiny trwa w najlepsze. W pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł on blisko 1,2 miliona ton, czyli o blisko 30 proc. więcej w ujęciu rocznym. Szacuje się, że zacznie on spadać w drugiej połowie roku wraz postępem odbudowy lokalnego pogłowia trzody chlewnej.