Chiny: Pogłowie świń stale rośnie

W lutym populacja świń w Chinach nadal rosła, Dane z 400 okręgów zebrane w całym kraju pokazały zwiększenia pogłowia lochy hodowlanych w lutym o 1,7 proc. w lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Był to piąty z kolei miesięczny wzrost od września 2019 r, który obecnie wynosi 10 proc. Po raz pierwszy od jesieni w porównaniu do stycznia br. liczba prosiąt urodzonych w dużych gospodarstwach z ponad 500 świniami wzrosła o 3,4 proc.

Ogółem w miesięcznym porównaniu, zgodnie z danymi rządowymi, populacja świń wzrosła o 2,8 proc. Nie jest to typowe dla tej fazy sezonu, ponieważ zwykle liczba utrzymywanych świń spada po święcie wiosny. Dobre informacje dotyczące wznowienia produkcji są w też sektorach związanych z produkcją zwierzęcą, które ucierpiały w wyniku działań podjętych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa korony.

Według chińskiego ministerstwa rolnictwa 87 proc. z ponad 9700 zatwierdzonych firm paszowych wznowiło działalność do połowy marca. podobnie 85 proc. producentów leków weterynaryjnych. Ponadto, zgodnie z informacjami rządowymi, ogółem 5520 rzeźni świń, czyli 87 proc. w znacznym stopniu powróciło do normy.

Jednak sytuacja podaży wieprzowiny krajowej nie została jeszcze znormalizowana. Według analityków w lutym wyprodukowano 15,3 miliona świń w jedenastu dużych spółkach giełdowych, co jest o 39 proc. mniej w porównaniu z tym samym miesiącem w poprzednim roku. Jednak rząd chiński pozostaje optymistą, co do wzrostu produkcji w ciągu tego roku.

Oprócz dużej pomocy państwa, wysoka rentowność tuczu świń powinna również przyczyniać się do tego. Zazwyczaj progiem jest stosunek ceny trzody chlewnej do ceny karmy wynoszącej od sześciu do jednego. Obecnie jednak stosunek ten wynosi od 18 do 1. Jednak cena świń rzeźnych w Chinach spadała stopniowo w ostatnich tygodniach. W połowie lutego wynosiła 37,9 yuana / kg żywej wagi (1 yuan= 0,5799 zł, NBP 2020-03-27). W poniedziałek w ubiegłym tygodniu było to 35,6 yuana.