Chiny: Populacja loch ponownie wzrosła

Według chińskiego ministerstwa rolnictwa liczba loch w kwietniu wzrosła o 1,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, rosnąc 19 miesiąc z rzędu.

W porównaniu z poprzednim rokiem stado loch ma być o 23 proc. większe. Ministerstwo nie dostarczyło jednak żadnych bardziej szczegółowych informacji. Biorąc pod uwagę liczbę macior podaną na koniec marca, liczba ta powinna wzrosnąć o około 475 tys. do 43,65 miliona macior.

Według ekspertów ds. hodowli zwierząt w chińskim ministerstwie, obecnie można wyprodukować ponad 690 milionów świń rzeźnych rocznie przy średniej 16 prosiąt odchowanych na lochę, czyli tylko nieznacznie poniżej poziomu z 2017 r., czyli rok przed ASF.

Produktywność wzrasta

Można spodziewać się dalszego ożywienia i wzrostu wydajności. Według eksperta od początku roku liczba dużych ferm trzody chlewnej w Chinach wzrosła z 161 tys. do 180 tys.

Ostatnio urodziło się tam 58,8 proc. prosiąt więcej niż w poprzednim roku. Wynika to również z faktu, że nieproduktywne lochy są stopniowo usuwane ze stada i zastępowane przez bardziej produktywne zwierzęta. W kwietniu z dużych gospodarstw usunięto o 18 proc. mniej matek niż w marcu.

41 procent więcej ubojów

W dużych ubojniach w kraju liczba świń poddanych ubojowi w kwietniu wyniosła 18 mln sztuk, czyli o 41 proc. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Według szacunków ministerstwa rolnictwa, łączny wskaźnik ubojów od maja do lipca będzie o około 50 proc. wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jest to konieczne, ponieważ rośnie spożycie wieprzowiny, zwłaszcza od czasu spadku jej cen. Według chińskiego eksperta zmniejszyło to również opłacalność tuczu świń, zwłaszcza, że koszty produkcji wzrosły ze względu na środki bezpieczeństwa biologicznego i droższą paszę.