20 największych spółek produkujących świnie notowanych na giełdzie w Chinach odnotowało w pierwszej połowie 2023 roku znaczne straty.

Ogółem odnotowano nieco mniejsze straty niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy niskie ceny i wysokie koszty pasz spowodowały jeszcze większą stratę. Cena ubitych świń osiągnęła obecnie poziom nieco powyżej progu rentowności.

Jak podaje globalna firma hodowlana Genesus, która działa również w ChRL, od stycznia do czerwca 2023 roku 20 największych spółek produkujących świnie notowanych na giełdzie w Chinach poniosło łączną stratę w wysokości około 16,4 mld CNY (1 juan = 0,5902 zł, średni kurs NBP. Jeszcze bardziej niepokojący jest wysoki poziom zadłużenia wynoszący 450 mld CNY (w przeliczeniu 57,4 mld euro).

Zysk tylko z innych działów

20 największych firm sprzedało od stycznia do czerwca 77,2 mln świń i poniosło obliczoną stratę w wysokości około 27,10 euro (w przeliczeniu) na zwierzę. Jeśli za podstawę przyjąć całkowity ubój 375 mln świń w pierwszej połowie 2023 r., oznacza to kalkulacyjną stratę w wysokości ponad 10 miliardów euro dla całej branży Ocena raportów półrocznych Genesus opiera te dane na półrocznych raportach spółek giełdowych, które należało składać do końca sierpnia.

Inne chińskie źródła podają, że trzy najważniejsze firmy Muyuan, Wen's i New Hope łącznie musiały ponieść łączną stratę w wysokości 10,5 mld CNY (1,33 mld euro). Tylko dwie z 20 spółek giełdowych zajmujących się produkcją trzody chlewnej osiągnęły zysk w pierwszej połowie roku, ale w Haida i Jingji nie pochodził on z działu trzody chlewnej, ale z innych obszarów zainteresowań firmy, takich jak branża paszowa.

Nastąpiła poprawa

Cena świń osiąga próg rentowności Pomimo wysokich strat nastąpiła pewna poprawa wśród 20 zbadanych dużych producentów trzody chlewnej, ponieważ niskie ceny i wysokie koszty paszy spowodowały jeszcze większą stratę w wysokości 19,8 mld CNY (2,52 mld euro) w pierwszej połowie 2022 r. Sytuacja w zakresie kosztów paszy uległa obecnie pewnemu uspokojeniu, a ceny trzody chlewnej do uboju ponownie wzrosły pod koniec lipca do poziomu około 17 CNY (2,17 euro) za kilogram żywej wagi, czyli nieco powyżej progu rentowności.

Możliwe spowolnienie produkcji

Produkcja wieprzowiny w Chinach wzrosła w pierwszej połowie 2023 roku o 3,2 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Większość analityków spodziewa się umiarkowanego spowolnienia tempa wzrostu w drugiej połowie roku, w związku z ostatnim spadkiem liczby macior i powtarzającymi się infekcjami stad afrykańskim pomorem świń (ASF).

Ponadto popyt na wieprzowinę pozostaje w tyle za oczekiwaniami ze względu na słabość gospodarczą.

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) prognozował w swoim sierpniowym raporcie dotyczącym Chin, że produkcja wieprzowiny w ChRL może spaść w 2024 r. o około 500 tys. ton, czyli około 1,0 proc., do 56,0 mln ton w porównaniu z poprzednim rokiem.