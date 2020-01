Chiny: Przez ASF spadła produkcja mięsa ogółem

Afrykański pomór świń (ASF) spowodował zauważalny spadek produkcji trzody chlewnej w Chinach w ubiegłym roku, podczas gdy produkcja innych gatunków zwierząt i zbóż wzrosła.

Według chińskiego biura statystycznego, liczba ubitych świń spadła w porównaniu do 2018 roku o 150 milionów sztuk, czyli o 21,6 procent do 544 milionów zwierząt.

Produkcja wieprzowiny spadła o 11,5 miliona ton, czyli o 21,3 procent, do 42,55 miliona ton. Według statystyk pod koniec grudnia w Chinach było jeszcze 310,4 miliona świń. Populacja zmalała o około 118 milionów zwierząt, czyli 27,5 procent w ciągu roku.

Od połowy grudnia na rynek sprowadzono 150 000 ton wieprzowiny, a import bez produktów ubocznych w ubiegłym roku wzrósł o 75 procent w porównaniu do 2018 r. do 2,11 mln ton.

Ceny detaliczne pozostały jednak wysokie: wieprzowina w grudniu kosztowała ponad dwa razy więcej niż dwanaście miesięcy wcześniej. Wzrost liczby świń rzeźnych, który jest typowy dla końca roku, nie nastąpił przed Nowym Rokiem. W styczniu średnie ceny skupu były raczej stabilne na poziomie odpowiadającym 4,70 euro za kilogram wagi żywej.

Według rządu chińskiego wyższa produkcja innych gatunków zwierząt również przyczyniła się do rozluźnienia rynku mięsnego i zlikwidowania luki białkowej. Według chińskich statystyków populacja bydła w grudniu wzrosła o 2,5 procent rok do roku do 91,4 miliona, a produkcja wołowiny o 230 000 ton lub o 3,6 procent do 6,67 miliona ton w 2019 r.

Ponadto pogłowie owiec wzrosło o 2,2 procent. Związana z tym produkcja baraniny zwiększyła się zgodnie ze statystykami. o 120 000 ton lub 2,6 procent do 4,88 mln ton w porównaniu do 2018 r. Najbardziej, bo o 2,45 miliona ton, czyli o 12,3 procent, do 22,39 miliona ton wzrosła produkcja mięsa drobiowego,. Ponadto wyprodukowano 5,8 procent więcej jaj, a produkcja mleka wzrosła o 4,1 procent do 32,0 milionów ton. Jednak z powodu załamania hodowli świń produkcja mięsa ogółem w Chinach spadła o 10,2 procent, do 76,5 mln ton w 2018 r.